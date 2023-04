Plug Power Aktie - einst gefeierter Überflieger unter den Wasserstoffwerten, mittlerweile sogar unter 10,00 USD - aktuell 9,40 USD (ET 10:45 Uhr). Obwohl die Amerikaner im letzten Jahr grosse Kooperationen nicht nur ankündigten, sondern auch mit Leben füllten. Wie der Produktionsstart beim Joint-Venture mit Renault. Oder Milliarden-USD Vertrag mit Amazon, der reibungslose Produktionsstart der Gigafactory in Richmond, das Anlaufen des Acciona-Joint-Ventures in Spanien, Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in den USA mit mehreren Produktionsstätten im Bau, oder oder. Zuletzt der 100 MW Uniper Auftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...