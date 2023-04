Tops und Flops im 1 Quartal: Deutschland - Gewinner des ersten Viertels!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Im ersten Quartal setzten die meisten Aktienmärkte den im Oktober 2022 gestarteten Aufwärtstrend fort. Zwar drehten die Notenbanken mehrheitlich weiter an der Zinsschraube. Der restriktive Kurs zeigt allerdings Wirkung und die Inflationsraten gaben im Laufe des Quartals bereits deutlich nach. Gleichzeitig sank die Angst vor einer Rezession. So schraubten sich Standardwerteindizes wie der DAX®, EuroSTOXX®50 in den ersten drei Monaten des Jahres zweistellig nach oben. Rückenwind kam auch von den US-Tech-Aktien. Der Nasdaq-100®-Index vollzog zum Jahreswechsel eine scharfe Trendwende und schraubte sich rund 20 Prozent nach oben. Unter den Strategie- und Themenindizes waren stark unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten. Indizes mit Schwerpunkt in Deutschland schnitten dabei im ersten Quartal überdurchschnittlich stark ab. Der BAIX - Bayerische Aktienindex, Solactive German Mergers & Acquisitions Index, Solactive Deutscher Maschinenbau Index und der Deutschland Top Aktien Index schafften es im ersten Quartal unter die Top 5 - gemeinsam mit dem Global eSports & Gaming Index. Der European Biotech Index, der Global Renewable Energy Index, der Global Anti Virus Health Index und der Medical Cannabis Index verbuchten hingegen teils deutliche Verluste.

Deutschland und die zweite Reihe machten den Anlegern im ersten Quartal die meiste Freude. Der Solactive German Mergers & Acquisitions Index profitierte von der starken Performance von Aixtron, MorphoSys und SMA Solar Technology. Der Biotechnologiekonzern MorphoSys wird möglicherweise schon Ende diesen Jahres Ergebnisse der Phase-III-Studie zum Knochenmarkkrebsmedikament Pelabresib verfügbar haben. Bisher wurden sie für Anfang 2024 in Aussicht gestellt. Neben dem bereits auf dem Markt befindlichen Blutkrebsmedikament Monjuvi zählt Pelabresib zu den großen Hoffnungsträgern von MorphoSys. SMA Solar präsentierte starke Geschäftszahlen für 2022 und profitiert vom Ausbau der erneuerbaren Energien.

Der Wechselrichterhersteller war neben Deutsche Lufthansa, Hensoldt und Sixt der Antreiber im Deutschland Top Aktien Index. Der Index bildet die Kursentwicklung von minimal 10 bis maximal 40 Aktien ab, die durch einen Algorithmus der Stockpulse GmbH anhand der stärksten Stimmungsmuster selektiert wurden. StockPulse analysiert die Kommunikation zu den Aktien aus einem Auswahluniversum und im Allgemeinen zum Thema Börse in öffentlich zugänglichen Social Media- und Nachrichtenquellen. Am Selektionstag untersucht der Algorithmus die Sentiment-Werte der vergangenen drei Monate und identifiziert die Aktien mit den stärksten Stimmungsmustern aus dem Universum in dieser Zeitperiode. Aktuell zählen neben den beiden genannten Werten Deutsche Lufthansa, Encavis und United Internet zum Deutschland Top Aktien Index. Der BAIX umfasst die derzeit 23 größten Aktien mit Firmensitz in Bayern. Die Gewichtung der Aktien erfolgt analog dem DAX® nach der sogenannten Streubesitz-Marktkapitalisierung. Im ersten Quartal profitierte der BAIX nicht nur starken Kursentwicklung von Hensoldt, sondern auch von einer Trendwende bei Adidas und Nemetschek.

Maschinenbau mit vollen Auftragsbüchern

Beim Solactive Deutscher Maschinenbau Index legten sechs der dreizehn Indexmitglieder im ersten Quartal zweistellig zu. Zu den größten Gewinnern zählten Bilfinger, Elmos Semiconductor und Süss MicroTec. Katalysator waren zumeist gute Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal und gute Auftragszahlen. Der Solactive Deutscher Maschinenbau enthält bis zu 15 Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen Euro und einem Handelsvolumen von mindestens 200.000 Euro. Aktuell zählen unter anderem Dürr, GEA Group und Jenoptik zum Index. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Werte werden reinvestiert. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft und angepasst. Außerdem werden die Aktien im Index zum Anpassungstag wieder gleichgewichtet.

Grüne Aktien schwächeln

Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien standen 2022 im Fokus der Investoren. Steigende Energiepreise riefen die Regierungen auf den Plan, neue Pakete zu schnüren, um unter anderem den Ausbau von Solar- und Windanlagen zu beschleunigen. Dies spiegelte sich auch in den Aktienkursen wider. In den ersten drei Monaten des Jahres ließ der Aufwind etwas nach und einige Investoren nahmen Gewinne mit. Dies zeigt sich am leichten Kursabschlag des UC ESG Global Renewable Energies Index. Der Aktienindex bildet bis zu 30 Unternehmen aus Westeuropa, Japan oder den USA ab, die dem Industriesektor "RenewableEnergy" oder dem Industriesubsektor "Renewable Energy Generation" entsprechend dem Sektor-Klassifikationsschema angehören. Damit können Investoren breit diversifiziert in Solar-, Wasserstoff- und Windkraftanlagenbauer investieren. Um in den UC ESG Global Renewable Energies Index aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen zudem ESG-Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. ESG steht dabei für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Die Prüfung erfolgt auf Basis von Daten des ESG-Dienstleisters ISS ESG. ISS ESG ist der Responsible-Investment-Bereich der Institutional Shareholder Services Inc., einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur und ein führender Anbieter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Lösungen.

Überproduktion drücken auf Marge und Kurse

Zu den größten Verlierern des ersten Quartals 2023 zählte auch der Medical Cannabis Index. Laut Politico haben mehr als 20 der größten börsennotierten Cannabisunternehmen in der ersten Jahreshälfte 2022 bei einem Umsatz von fast 4,5 Milliarden Dollar rund 550 Millionen Dollar verloren. Trotz der Legalisierung von Cannabis in weiteren Bundesstaaten nach den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr war es aufgrund des wirtschaftlichen Gegenwinds und branchenspezifischer Hindernisse wie Überproduktion ein schwieriges Jahr 2022 für den Sektor. Vor allem die Überproduktion und der damit verbundene Margendruck dürfte die meist noch defizitären Konzerne weiter belasten.

Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Mit einem HVB Open End Indexzertifikat können Anleger eins zu eins an der Wertentwicklung des Index teilnehmen. Steigt der Index, wird auch der Wert des Zertifikats zulegen. Gleichwohl sind die genannten Indizes und Indexzertifikate nicht frei von Risiken. Ein schwacher Aktienmarkt kann den Index unter Druck setzen und damit zu Wertverlusten beim Zertifikat führen. Dies gilt auch für schlechte Nachrichten von einem oder mehreren Indexmitgliedern.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in EUR jährliche Gebühr Rückzahlungstermin BAIX - Bayerischer Aktienindex Indexzertifikat HVB4BY 100,46 1,35 % Open End* Deutschland Top Aktien Index Indexzertifikat HZ5UBV 11,23 1,5 % Open End* Solactive Deutscher Maschinenbau Indexzertifikat HR0KPY 23,48 1,0 % Open End* Solactive German Mergers & Acquisitions Index Indexzertifikat HU5JPC 38,51 1,0 % Open End* ESG Global Anti Virus Health Index Indexzertifikat HR09BX 122,90 1,2 % Open End* European Biotech Index Indexzertifikat HX28ET 105,40 1,5 % Open End* Medical Cannabis Index Indexzertifikat HR9CNB 25,49 1,5 % Open End* UC Global Renewable Energies Index Indexzertifikat HB6NEW 94,72 1,5 % Open End*

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen ; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06,04.2023; 17:15 Uhr

Weitere interessante Anlageprodukte auf diese Indizes und andere Basiswerte finden Sie auf unserer Website onemarkets.de.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tops und Flops im 1 Quartal: Deutschland - Gewinner des ersten Viertels! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).