Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Eni, C3.ai, Tesla, Apple und Toronto-Dominion)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

NVIDIA C3.ai Tesla Apple Visa Charles Schwab First Republic Bank Toronto-Dominion Bank Advanced Micro Devices Eni

NVIDIA fällt und eröffnete auf einem neuen April-Tief. Der Chiphersteller verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 den stärksten Quartalszuwachs seit mehr als zwei Jahrzehnten, verliert nun aber an Fahrt. Die Behauptung von Alphabet's Google, dass seine Hardware, die für den Betrieb und das Training von Modellen der künstlichen Intelligenz entwickelt wurde, schneller und energieeffizienter ist als die A100-Chips von NVIDIA, hat dem Hype, dass NVIDIA unangefochtener Marktführer im Bereich Hardware sein wird, einen kalten Dämpfer verpasst. Wichtig ist, dass wir nicht wissen, wie er im Vergleich zu NVIDIAs neuem H100-Chip abschneidet, der kürzlich in Produktion gegangen ist. Der Ausverkauf in dieser Woche könnte auch auf die hohe Bewertung zurückzuführen sein, denn NVIDIA wird mit einem gemischten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,8x gehandelt! Das ist doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt von 27,8x.

Auch die Chiphersteller stehen unter dem Druck der zunehmenden geopolitischen Spannungen, wobei sich Halbleiter als Schlüsselwaffe erweisen. In dieser Woche kam es zu einem Krieg der Worte zwischen China und Japan, nachdem letzteres nach den USA in dieser Woche ein Verbot des Exports wichtiger Halbleiterfertigungsanlagen nach China vorgeschlagen hatte, während die Europäische Union ebenfalls kurz davor stand, ein eigenes Chip-Gesetz zu erlassen, mit dem die Industrie des Blocks geschützt und aufgebaut werden soll, um nicht mehr so stark von den USA und Asien abhängig zu sein. Andere Chiphersteller wie Qualcomm und Intel notieren heute leicht schwächer.

Tesla verliert, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal einen leichten Anstieg der Produktion und der Auslieferungen im Vergleich zum vierten Quartal vermeldet hat. Dies weckt Befürchtungen, dass die zahlreichen Preissenkungen nicht nur die Margen beeinträchtigen, sondern auch die Nachfrage nicht ausreichend stützen und Tesla zu weiteren Preissenkungen zwingen werden.

Apple fällt heute Morgen und eröffnete auft einem April-Tief. BofA Global Research hob sein Kursziel für den iPhone-Hersteller, der in Kürze seinen ersten Laden in Indien eröffnen wird, von 158 auf 168 $ an, da die Nachfrage nach iPhones und Dienstleistungen "stabil" sei und durch den Rückenwind der Wechselkurse unterstützt werde. Das Unternehmen warnte zwar, dass die Bedingungen für Macs und iPads schwieriger bleiben, stellte aber fest, dass die Bereiche mit den höchsten Margen gut abschneiden.

C3.ai ist heute gefallen und eröffnete auf dem tiefsten Stand seit über drei Wochen, nachdem die Rallye, die die Aktie zu Beginn dieser Woche auf den höchsten Stand seit über 15 Monaten gebracht hatte, durch die Vorwürfe des Leerverkäufers Kerrisdale Capital gestoppt wurde. Kerrisdale schrieb an den Wirtschaftsprüfer und warf dem Unternehmen "schwerwiegende Probleme bei der Rechnungslegung und Offenlegung" vor. Dies folgt auf eine vernichtende Bewertung von C3.ai im März, in der es hieß, dass die "spekulativen Flammen nicht mehr lange hell brennen werden, da die Realitäten von C3's schwacher Kundenbindung, scheiternden Vertriebspartnerschaften und finanziellem Druck einen wahrscheinlich schmerzhaften Realitätscheck katalysieren werden". Die jüngsten Vorwürfe besagen, dass C3.ai "eine äußerst aggressive Buchführung verwendet hat, um seine Gewinn- und Verlustrechnung aufzublähen, um die Schätzungen der Sell-Side-Analysten für den Umsatz und bestimmte Gewinnkennzahlen zu erfüllen und eine erhebliche Verschlechterung der zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit zu verbergen". C3.ai reagierte darauf mit der Aussage, der Bericht sei ein "höchst kreativer und durchsichtiger Versuch", den Aktienkurs nach unten zu drücken. Bemerkenswert ist, dass Kerrisdale nicht das einzige Unternehmen ist, das C3.ai nach der Rallye im Jahr 2023 leerverkauft, da laut Daten von Fintel über 27 % des Streubesitzes des Unternehmens geshortet werden.

Alles was Sie über die C3.ai Aktie wissen müssen: Ausführliche Analysen

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen

Die Banken sorgen weiterhin für Diskussionen. Der SPDR S&P Regional Bank Index testet weiterhin die jüngsten 29-Monats-Tiefs und zeigt, dass die Märkte noch lange nicht davon überzeugt sind, dass die Bankenkrise, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im letzten Monat ausgelöst wurde, vorbei ist, wobei der CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, erst diese Woche davor warnte, dass es noch "Jahre lang" Auswirkungen geben wird.

Charles Schwab fällt und wird damit zum sechsten Mal in Folge an Boden verlieren, nachdem die Aktie gestern auf dem niedrigsten Stand seit rund 29 Monaten geschlossen hat. Die Bank hat den Anlegern gesagt, dass sie alles überstehen kann, was auf sie zukommt, aber es ist ihr nicht gelungen, die Märkte davon zu überzeugen, dass sie von den Problemen, die den Markt erschüttern, isoliert ist. KBW senkte heute Morgen sein Kursziel für die Aktie von 89 $ auf 65 $, behielt aber sein Outperform-Rating für die Aktie bei. KBW räumte ein, dass die kurzfristigen Gewinnaussichten und die Visibilität des Unternehmens mit "realen Risiken" behaftet seien, bezeichnete den jüngsten Ausverkauf jedoch als übertrieben und bezeichnete Charles Schwab als "auf dem aktuellen Niveau überzeugend".

Die Toronto-Dominion Bank fällt und steht unter Druck, da einige Aktionäre weiterhin in Frage stellen, ob sie nun zu viel für First Horizon zahlt, die seit dem Angebot des kanadischen Unternehmens eingebrochen ist. Einige Investoren fordern die Bank auf, ihren Plan, First Horizon für 13,4 Mrd. $ zu kaufen, aufzugeben oder neu zu verhandeln, da die Risiken im Zuge der Auswirkungen der Bankenkrise gestiegen seien, so einige Aktionäre gegenüber Reuters. Das Angebot beläuft sich derzeit auf 25 Dollar pro Aktie, aber First Horizon hat einen Kurssturz erlitten und wird derzeit mit nur 17,63 Dollar gehandelt. Ich glaube nicht, dass TD in diesem Umfeld weitermachen sollte", sagte Barry Schwartz, Portfoliomanager beim Aktionär Baskin Financial Services, gegenüber Reuters. Wir sollten uns von dem Geschäft trennen und die Pause nutzen, um andere Geschäfte billiger zu bekommen". Dies hat in einer Zeit, in der der Bankensektor nach wie vor anfällig ist, auch eine Welle von Leerverkäufern veranlasst, die Toronto-Dominion Bank ins Visier zu nehmen. Bloomberg berichtete diese Woche unter Berufung auf Daten von S3 Partners, dass sie rund 3,7 Mrd. $ gegen das Unternehmen platziert haben - damit ist es das am meisten geshortete Institut der Welt!

Eni Aktien schlossen an der NYSE zuletzt bei 29,48 $. Die Citigroup nahm die Analyse des italienischen Ölgiganten mit einer neutralen Bewertung und einem Kursziel von 13,50 EUR für seine europäischen Aktien wieder auf, die heute um 0,7% auf 13,53 EUR gestiegen sind. Die Eni-Tochter Versalis hat bekannt gegeben, dass sie in exklusiven Gesprächen über den Kauf des Teils des italienischen Chemieunternehmens Novamont steht, der ihr noch nicht gehört. Versalis besitzt bereits einen Anteil von 36% an Novamont und möchte den Rest des Unternehmens von Mater-Bi kaufen. Die Ölpreise haben sich in dieser Woche abgekühlt, nachdem sie nach der überraschenden Produktionskürzung, die die OPEC+ am vergangenen Wochenende angekündigt hatte, auf den höchsten Stand seit etwa einem Monat geklettert waren.

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.