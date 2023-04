© Foto: picture alliance/AA/Lokman Vural Elibol



Die Stimmung an den Börsen steigt. Immer weniger Angst im Markt. Aber spätestens in der Mitte des Jahres soll es zum Showdown kommen. Zwei scharfe Experten-Meinungen prallen aufeinander. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild!

Da prallen zwei Meinungen aufeinander. Während der eine von davon ausgeht, dass es zur Jahresmitte richtig gut aufwärts geht, senkt der andere entschieden den Daumen. Wir haben zwei Expertenmeinungen aufgeschrieben, die unterschiedliche Antworten auf diese Fragen geben: "Sehen wir ein letztes Aufbäumen vor einem deutlichen Rücksetzer durch eine enttäuschende Berichtssaison? Steht noch ein größerer Crash unmittelbar bevor?"

Moritz Krämer, Chefvolkswirt der LBBW, meinte laut Pressemeldungen, dass sich die Gewinnerwartungen bei den DAX-Unternehmen noch an die Realität anpassen müssten. Das sogenannte Bankenbeben würde das Problem der überzogenen Erwartungen in den Hintergrund drängen. Bis Mitte des Jahres sieht Krämer deshalb noch einmal Dämpfer am Aktienmarkt. Erst dann käme die Börse wieder in stabiles Fahrwasser. Krämer meint, dass Anleger sich zunächst defensiv aufstellen sollten.

Ralf Flierl, Chefredakteur Smart Investor, sieht auch die Jahresmitte als Wendepunkt. Von dort aus gehe es aber nicht bergauf: "Das Finanzsystem bzw. die Zentralbanken sind in einer Sackgasse: Sie müssten jetzt ganz dringend die Zinsen senken und die Geldschleusen weit aufmachen, um das Bankensystem mit Geld zu fluten und die Zombie-Unternehmen am Leben zu erhalten, wenn sie ihren Weg des totalen Interventionismus der letzten Jahre weiter beschreiten wollen würden", so Ralf Flierl. Weiter geht es nach dem Tipp aus der Redaktion.

Und der zweite Teil der Antwort von Ralf Flierl, Chefredakteur Smart Investor, auf die Frage, wohin sich der Markt ab Mitte des Jahres bewege:

"Allerdings steigt die Inflation allerorten, weshalb ein 'Weiter so wie früher' zu einer explodierenden Inflation führen würde - im Jargon der Österreichischen Schule der Nationalökonomie sprechen wir dann von einem 'Crack-up-Boom'.

Konkret: Verursacht durch die Rettung der Banken haben wir ein bisschen Weiterdrehen an der Interventionsspirale gesehen. Insofern macht die Bankenkrise einen großen Einbruch - außer bei den betroffenen Bankaktien natürlich - nach unserer Auffassung ganz aktuell also sogar eher unwahrscheinlicher, weil die Notenbanken nun wieder 'Gewehr bei Fuß' stehen - Bankenrettung vor Inflationsbekämpfung!

Daher sehen wir den großen Crash ganz akut noch nicht. Zu oft wurde in letzter Zeit davon geredet, zu negativ war bis vor kurzem die Stimmung. Allerdings wird sich die Bankenkrise wieder zurückmelden, denn das Vertrauen den Banken gegenüber und auch untereinander ist angeknackst. Das dürfte bald schon wieder offensichtlich sein, und dann könnte es tatsächlich brenzlig werden. Wir rechnen ab etwa Mitte des Jahres damit.

Insofern argumentieren wir zeitlich gesehen fast entgegengesetzt zu Herrn Moritz Krämer", führt Ralf Flierl, Chefredakteur Smart Investor aus.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion