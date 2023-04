Andre Horst und seine Strategie sind Teil des Five Lions Zertifikats: https://bit.ly/3nSNkzP Fünf absolute Top-Strategien und das Know-how erfahrener Börsenexperten in einem Wertpapier. Der DAX ist zurück in der Erfolgsspur, auch wenn nach dem Jahreshoch in dieser Woche erst einmal Gewinnmitnahmen einsetzten. Investmenttrader Andre Horst erklärt in seiner Analyse, wieso das Marktsentiment für ihn kaum eine Rolle spielt, die Saisonalität aber besonders wichtig für seine Strategie ist. Warum die Masse der Anleger meistens falsch liege, wie er mit Hilfe seines eigenen Ampelindikators entscheidet, wan der Zeitpunkt für einen lukrativen Einstieg gekommen ist und warum ein systematischer Ansatz so wichtig ist für den Börsenerfolg. Jetzt einschalten und mehr erfahren! Übrigens: Wer Fragen zum BOI-Indikator von Andre Horst hat, kann sich gerne direkt per Mail an a.horst@pp-am.de bei ihm melden!