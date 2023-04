Bereits im März lief es mit dem Preis des Edelmetalls anders als es die Saisonalität in der Regel vorgibt. Der Preisanstieg im März war der höchste in diesem Monat seit dem Jahr 2004. Im April 2020 ging es preislich stark nach oben, geschuldet war dies der Pandemie. Aktuell sind die Goldexperten sehr positiv gestimmt. So sieht beispielsweise Swiss Asia Capital den Goldpreis dieses Jahr möglicherweise bis auf 4.000 US-Dollar je Unze steigen. Als Gründe werden eine leichte Rezession in vielen ...

