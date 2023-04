RQM+, der weltweite Marktführer bei MedTech-Dienstleistungen, hat heute die Ernennung von Denise Wocko zur Leiterin des globalen Kundenportfolio-Managements bekannt gegeben. In ihrer neuen Funktion wird Wocko direkt mit den Kunden von RQM+ zusammenarbeiten, um ihnen einen nahtlosen Zugang zu den integrierten Dienstleistungen von RQM+ zu ermöglichen, darunter Kostenerstattung, klinische Studien, Labortests und regulatorische Beratung, die alle Phasen des Produktlebenszyklus unterstützen.

"Wir haben die unglaubliche Möglichkeit, das Risiko unserer Kunden zu verringern, die uns seit 40 Jahren ihre regulatorischen und Qualitätsprozesse anvertrauen, indem wir sie bei jedem kritischen Schritt auf dem Weg ihres Produkts unterstützen", sagte Wocko. "Unser umfassendes Know-how in der globalen Regulierungsberatung mit dem größten globalen Team von Regulierungsexperten und ehemaligen FDA-, MHRA- und Notified Body-Experten zeichnet uns aus und bildet die Grundlage für unsere erweiterten Dienstleistungen. Unsere Kunden haben uns gebeten, die Bereiche Regulierung, Klinik, Biokompatibilität und Marktzugang zu integrieren, um sie effizient und umfassend unterstützen zu können. Mein Ziel ist es, RQM+ zum MedTech-Partner erster Wahl zu machen, indem wir die Herausforderungen einer fragmentierten Dienstleistungslandschaft beseitigen, mit denen die Hersteller heutzutage zu kämpfen haben."

Wocko ist in Genf ansässig und hatte sowohl in Nischen- als auch in Großunternehmen kaufmännische Führungspositionen inne, wo sie eng mit den Kunden an der Entwicklung strategischer Partnerschaften zusammenarbeitete, die deren Ziele erfüllen. Ihre Erfahrung erstreckt sich auf die MedTech-, Pharma- und Biotech-Branche sowie auf die Auftragsforschungsinstitute (CROs), die diese Branchen bedienen.

Über RQM+

RQM+ ist Marktführer bei MedTech-Dienstleistungen mit dem weltweit umfangreichsten globalen Team von Regulierungs- und Qualitätsexperten. Auf der Grundlage von 40 Jahren Erfahrung mit Regulierung bieten wir umfassende Dienstleistungen für klinische Studien, Labors und Kostenerstattung an, um Risiken zu senken und den Marktzugang während des gesamten Produktlebenszyklus für Medizinprodukte, digitale Therapeutika und Diagnostika zu unterstützen. Das RQM+-Team beschäftigt mehr ehemalige Regulierer von der FDA, der MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) und Benannten Stellen als jedes andere Unternehmen und verfügt somit über tief reichende Fachkenntnisse in allen klinischen Fachbereichen. Derzeit ist RQM+ für 19 der 20 größten Medizinproduktehersteller und sieben der 10 größten IVD-Unternehmen tätig. Weitere Informationen unter RQMplus.com.

