Aktualisierte CMMI-Version widmet sich Datenmanagement, Personalmanagement und Effektivität des mobilen/virtuellen Personals

In einem enger werdenden Wirtschaftsmarkt kann die Adressierung der Unternehmensleistung die Organisationen besser unterstützen, Herausforderungen durch eine Reduzierung der Kosten, Erhöhung der Effizienz und Einhaltung von Terminen besser zu überstehen, wobei die allgemeine Qualität verbessert wird. Die Capability Maturity Model Integration oder CMMI von ISACA ist bereits seit mehr als drei Jahrzehnten in der Lage, genau dies für die Unternehmen leisten zu können und umfasst nun eine größere Aktualisierung des Modells mit drei neuen Modell-Domains Data Management, People Management und Virtual Work die Organisationen eine noch größere Flexibilität ermöglichen, um ihre CMMI-Einführung an ihre einzigartigen Bedürfnisse anzupassen.

Eine wichtige Unterstützung bei der Verbesserung der Leistungsfähigkeit besteht seit mehr als 30 Jahren in den CMMI-Methoden, die Organisationen weltweit unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen, die Qualität zu verbessern, Ineffizienzen zu reduzieren und den Bedürfnissen der Organisationen und ihrer Kunden besser gerecht zu werden. Gemäß seinem jüngsten Leistungsbericht, der die tatsächlichen Ergebnisse von Unternehmen verfolgt, die CMMI nutzen, erzielten die gemäß CMMI-Methoden ausgewerteten Unternehmen einen 81,3%igen Erfolg für ihre spezifischen Ziele, eine um bis zu 77% verbesserte Produktivität und eine um bis zu 80% verbesserte Produktqualität. In dieser jüngsten Version wurde das Konzept des Reifegradmodells von CMMI optimiert, um Organisationen eine größere Flexibilität zu ermöglichen, wenn sie CMMI übernehmen.

Data Management

Der CMMI Data Management Domain und seine Verfahrensweisen ermöglichen Organisationen die Organisation und Datennutzung im Rahmen ihrer Geschäftsanforderungen. Er stellt darüber hinaus Leitlinien zur Verifizierung der Datenintegrität bereit, um eine effektive Entscheidungsfindung zu fördern und eine konsistente Kommunikation zur Befähigung von Organisationen zu ermöglichen, ihre Leistungsziele zu erreichen.

People Management

Der CMMI People Management Domain und seine Verfahrensweisen stellen Leitlinien zur Verfügung, um das Personal einer Organisation an die Geschäftsziele anpassen zu können und befähigt die Mitarbeiter und Arbeitsgruppen zum Erfolg.

Virtual Work

Der CMMI Virtual Work Domain und seine Verfahrensweisen umfassen die Identifizierung, die Bewertung und die Adressierung virtueller, entfernter und hybrider Arbeitsbedürfnisse, Beschränkungen und flexibler Lösungen auf systematische und durchgängige Art und Weise.

Diese drei neuen Domains ergänzen die fünf folgenden, bereits bestehenden Domains: Development, Services, Supplier Management, Security und Safety.

"CMMI verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Hinblick darauf, die Probleme in der gesamten Organisation anzugehen und konzentriert sich auf die ergebnisorientierte Leistungsfähigkeit für schnellere, kostengünstigere und bessere Ergebnisse. Dieses neue Modell adressiert und unterstützt die Optimierung wichtiger Bereiche, die für viele Organisationen gerade jetzt das Optimum in Bezug auf die Datenqualität und das Management darstellen sowie im Hinblick darauf, wie sie sicherstellen können, dass ihre Mitarbeiter ihr vollständiges Potenzial ausschöpfen", so Ron Lear, ISACA Vice President, Frameworks and Models. "Dies verbessert gerade, was bereits als Goldstandard bezeichnet wurde zur Bereitstellung eines priorisierten Pfades, um Produkte einzuführen, Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen und die Lieferanten in die Lage zu versetzen, Ziele mit messbaren Ergebnissen zu erreichen mit dem Zusatzwert, die Arbeit von jedermann stets zu erleichtern."

Weitere Informationen finden Sie unter https://cmmiinstitute.com/products/cmmi/content-release. Informationen über die Fallstudien der CMMI-Partnerorganisationen, wie beispielsweise Wipro, Avantare und Whale Cloud, erhalten Sie unter www.isaca.org/enterprise/cmmi-performance-solutions.

Über ISACA

ISACA (www.isaca.org) ist eine globale Community, die Einzelpersonen und Organisationen dabei unterstützt, digitales Vertrauen herzustellen. Seit mehr als 50 Jahren vermittelt ISACA Fachleuten Kenntnisse, Referenzen und Weiterbildung und eröffnet ihnen Möglichkeiten, ihre Karriere zu fördern, ihre Organisationen zu verändern und eine vertrauenswürdigere und ethischere digitale Welt aufzubauen. ISACA ist ein weltweiter Berufsverband und eine Ausbildungsorganisation, die das Fachwissen ihrer mehr als 170.000 Mitglieder nutzt, die in Bereichen wie Informationssicherheit, Governance, Assurance, Risiko, Datenschutz und Qualitätskontrolle tätig sind. Sie ist in 188 Ländern präsent und ist weltweit in 225 Sektionen gegliedert. Über ihre Stiftung One In Tech unterstützt ISACA IT-Ausbildungen und Karrierewege für einkommensschwache und unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen.

