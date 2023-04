Wall Street wartet auf US-Arbeitsmarktdaten vor Ostern: Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien

Anzeige / Werbung

Die Wall Street hat ebenso wie der DAX eine verkürzte Handelswoche. Ostern steht vor der Tür und damit auch ein Freitag, der ohne Handel auskommt. Dies ist ungewöhnlich vor dem Hintergrund, dass am Freitag die Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht werden.

Erste Vorboten hatten wir mit den ADP-Daten gestern, den JOLTS Stellenausschreibungen am Dienstag und parallel zum Interview mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Alle diese Daten deuten an, dass der Arbeitsmarkt deutlicher an Dynamik nachlässt. Was heisst dies?

Die US-Notenbank könnte hier ihren Kurs der Zinsanhebungen aufgeben oder gar umkehren, um die Wirtschaft zu stützen. Das nachlassende Wachstum ist insbesondere für Technologiewerte bedenklich. Aus diesem Grund fiel der Nasdaq auch deutlich in dieser Woche, nachdem er erst noch ein Jahreshoch einzog.

Profiteur war der Goldpreis, welcher sich dem Mehrjahreshoch und damit auch tendenziell dem Allzeithoch annähert. Eine ähnliche Rally legte auch Silber in dieser Woche hin.Wir blicken auf die Charts dieser Underlyings, natürlich auch auf den Dow Jones und den S&P 500 und widmen uns diesmal auch explizit der Rolle der Anleihen.

Im weiteren Verlauf ging es um die Aktien, welche mit News in dieser Woche besonders starke Bewegungen zeigten. Eine United Health Group und eine Merck waren als defensive Werte sehr gefragt, während einige Technologie-Schwergewichte wie die Tesla, wo die Auslieferungen trotz eines Rekordes im letzten Quartal unter den Erwartungen lagen, unter Druck gerieten. Auch auf den Konkurrenten Rivian werfen wir einen Blick.

In Verbindung zu den ersten Gedanken beim Rohstoffmarkt haben wir uns beim Goldpreis auf den Explorer Barrick Gold bezogen und beim WTI diesmal auf die ExxonMobil. Beide Unternehmen hängen von der Entwicklung sehr stark von den genannten Rohstoffen ab.

Besonders spannend war die Apple-Aktie in dieser Woche, welche wir gegen Ende noch besprachen. Das Schwergewicht gilt als richtungsentscheidend für den Gesamtmarkt. Ein "Highlight" gab es auch noch mit Verbindung zum Deutschen Markt. Die T-Mobile US ist jetzt mehrheitlich in der Hand der Deutschen Telekom. Was hat dies für Implikationen?

Auch der Bankensektor kommt mit Analysen zu JPMorgan und der First Republic Bank im heutigen Format nicht zu kurz.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!