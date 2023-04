London - Die russischen Streitkräfte haben nach Einschätzungen des britischen Militärgeheimdienstes die Initiative im Kampf um Bachmut zurückerlangt, nachdem der Vormarsch zuletzt weitestgehend ins Stocken geraten war. Russland habe weitere Gebiete im Stadtzentrum sowie am Westufer der Bachmutka unter seine Kontrolle bringen können, heißt es im täglichen Lagebericht vom Freitag aus London.



Eine der letzten Straßen, durch welche die ukrainische Armee ihre verbliebenen Verbände in Bachmut versorgen kann, sei somit ernsthaft bedroht. Reguläre russische Streitkräfte, unterstützt durch Luftlandeeinheiten, hätten in Kombination mit einer konzentrierten Artillerievorbereitung ihre Bemühungen verstärkt, weitere Teile der Region unter ihre Kontrolle zu bringen. Es scheint, als hätten die Kommandeure der Wagner-Gruppe und die der regulären russischen Streitkräfte ihre Konflikte beigelegt und stimmten ihre Operationen nun aufeinander ab, so die Briten.