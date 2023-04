DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: WFA-Gruppe hat Artnet-Beteiligung weiter aufgestockt und verhandelt mit möglichen Co-Investoren

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta/07.04.2023/09:00) - Die Weng-Fine-Art-Gruppe* hat ihre Beteiligung an der artnet AG (Artnet) in diesem Jahr weiter ausgebaut und spricht als größte Aktionärin von Artnet derzeit mit potenziellen Investoren bzw. Partnern, die in Aussicht gestellt haben, Artnet strukturell weiterzuentwickeln und aufzukapitalisieren. Die Gesprächspartner verfügen nach den Kenntnissen der Weng Fine Art AG (WFA) über die dafür notwendigen Management- und Kapitalressourcen.

Der Vorstand der WFA ist zuversichtlich, dass zusammen mit der anderen Großaktionärin, der Familie Neuendorf, im Laufe dieses Jahres eine zukunftsweisende Lösung gefunden werden kann, die alle Seiten zufrieden stellt. Nur, wenn dies im Jahr 2023 nicht gelingen sollte, würde die WFA 2024 die Möglichkeit eines Mehrheitserwerbs an Artnet durch die WFA-Gruppe selbst, prüfen, um Artnet dann neu auszurichten.

Die WFA hält Artnet derzeit für eines der strategisch wichtigsten Unternehmen im internationalen Kunstmarkt mit einem enormen Wachstumspotenzial, wenn es gelingt, den vorhandenen Datenschatz, den Website-Traffic und die Brand deutlich besser zu monetarisieren. Die bisherigen Gespräche mit interessierten Investoren haben diese Sicht der WFA bestätigt.

Es bestehen aktuell noch erhebliche Unsicherheiten, ob ein Beteiligungserwerb durch die möglichen Investoren zustande kommt und wie dieser ausgestaltet wäre. Im Fall eines Zustandekommens könnte dies wesentliche Auswirkungen auf das Ergebnis der WFA haben, die derzeit aber noch nicht näher beziffert werden können. Auch die künftige Strategie der WFA könnte durch den Eintritt eines Co-Investors bei Artnet eine deutliche Veränderung erfahren, so dass derzeit ein großer Teil der eigenen Managementkapazitäten in diesem Projekt eingesetzt wird.

*Als WFA-Gruppe wird in diesem Zusammenhang Rüdiger K. Weng als beherrschender Aktionär, die Weng Fine Art AG sowie die Rüdiger K. Weng A+A GmbH bezeichnet, die zusammengerechnet mehr als 28%, aber weniger als 30% der Aktien von Artnet halten.

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist eines der führenden und profitabelsten Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Finanz-, Kunst- und Digitalexperten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Pablo Picasso, Jeff Koons, Gerhard Richter, Damien Hirst, Alex Katz, Robert Longo und Ai Weiwei.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem maßgeblich an der Artnet AG beteiligt, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, die 2020 ein assoziiertes Unternehmen der WFA geworden ist. Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA nun auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: http://www.wengfineart.com.

(Ende)

Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)