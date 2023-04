Andritz hat von Winstone Pulp den Auftrag für die Nachrüstung einer Doppelsiebpresse in der Zellstofffabrik in Karioi, Neuseeland, erhalten. Die Andritz-Lösung minimiert den Angaben zufolge den Aufwand und die Zeit für den Umbau. Die Andritz-Doppelsiebpresse mit einer Arbeitsbreite von 2 m ist seit Eröffnung der Fabrik im Jahr 1978 in Betrieb. Um die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Maschine zu verbessern, wird Andritz den Karbonstahlrahmen durch eine Konstruktion aus rostfreiem Stahl ersetzen und weitere Maschinenteile modernisieren. Das Maschinenfundament und die Anschlüsse bleiben dabei weitestgehend unangetastet. Alle installierten Walzen und Walzenlager sowie die 2019 von Andritz ausgetauschten Entwässerungsplatten werden ...

