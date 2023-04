BERLIN (dpa-AFX) - Audi baut sein Netz mit Hochgeschwindigkeits-Ladestationen in Deutschland aus. Mit der Eröffnung einer Station mit vier Ladepunkten im Berliner Bezirk Friedrichshain hat der Hersteller aus Ingolstadt am Freitag den Regelbetrieb in Deutschland aufgenommen. Zuvor hatte der Automobilhersteller das Konzept in einer Pilotstation in Nürnberg sowie in Zürich getestet. An den Stationen können nicht nur Fahrzeuge von Audi geladen werden, sondern alle E-Autos, die über eine entsprechende Schnelllade-Buchse (DC) verfügen.

Der "Charging Hub" von Audi unterscheidet sich technisch von vielen anderen Schnellladestationen, weil er keine gesonderte Hochleistungs-Anschlussleitung benötigt. Dazu wurde jeder Ladepunkt mit gebrauchten E-Auto-Batterien ausgestattet, um so die Energie aus dem herkömmlichen Stromnetz puffern zu können. Dabei teilt sich Audi den Stromanschluss mit einem benachbarten Feinkostgeschäft. Die Ladestationen werden aus dem Netz nur dann mit Strom versorgt, wenn der Einkaufsmarkt wenig Strom benötigt. Mit dem Pufferspeicher aus Second-Life-Batterien, die aus zerlegten Erprobungsfahrzeugen von Audi stammen, kann das Unternehmen die Ladepunkte konstant mit bis zu 320 Kilowatt betreiben, auch wenn alle gleichzeitig in Betrieb sind.

Audi ist über den Volkswagen -Konzern auch indirekt an dem Konsortium Ionity beteiligt, das in Deutschland bislang über 480 Schnellladesäulen mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung entlang der Fernstraßen errichtet hat. Im Gegensatz zum Ionity-Konsortium, das gemeinsam von Mercedes , BMW , VW , Ford und Hyundai betrieben wird, fokussiert sich Audi mit dem "Charging Hub" auf die Innenstädte.

Pionier im Aufbau eines eigenen Netzwerks ist der US-Automobilbauer Tesla , der bereits seit 2012 eigene Ladestationen errichtet. Mittlerweile gibt es weltweit rund 40 000 Anschlüsse der sogenannten Tesla-Supercharger, die aber vor allem entlang von Hauptverkehrsachsen zu finden sind. Ein Teil der Supercharger-Stationen wurde von Tesla kürzlich auch für andere Automarken geöffnet./chd/DP/he