Im Rahmen einer Kooperation der IKEA Stiftung mit der SELCO Stiftung wird das weltweit größte Infrastrukturprogramm im Gesundheitswesen zur nachhaltigen Modernisierung von Gesundheitseinrichtungen mit Solarenergie gestartet

25.000 Gesundheitseinrichtungen in 12 indischen Bundesstaaten werden bis spätestens 2026 mit nachhaltiger Energie versorgt und mit energieeffizienten medizinischen Geräten ausgestattet.

Laut IPCC-Bericht 2023 sind Stromerzeugung, Gebäude, Industrie und Verkehr für fast 80 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Investitionen in saubere Energie und in die Energieeffizienz zählen daher zu den wichtigsten Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels.

Die Initiative, die in Zusammenarbeit mit dem indischen Ministerium für Gesundheit, Familie und Soziales, der indischen Regierung, den Gesundheitsbehörden der betreffenden Bundesstaaten und der SELCO Stiftung durchgeführt wird, hat von der IKEA Stiftung eine Anschubfinanzierung in Höhe von 48 Millionen Euro erhalten.

Im Jahr 2021 hat die WHO den Klimawandel als die weltweit größte Bedrohung des 21. Jahrhunderts für die Gesundheit der Menschen identifiziert. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat nach wie vor keinen Zugang zu grundlegenden Gesundheitsleistungen. Wäre der Gesundheitssektor ein Land, so wäre er der fünftgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen auf der Erde, so der Bericht über die Klimabilanz des Gesundheitswesens aus dem Jahr 2019

Die SELCO Stiftung und die IKEA Stiftung haben in Zusammenarbeit mit dem indischen Ministerium für Gesundheit, Familie und Soziales (MOHFW) und verschiedenen Gesundheitsministerien der Bundesstaaten die bahnbrechende Initiative "Energy for Health" ins Leben gerufen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Umgestaltung der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur in Richtung Nachhaltigkeit. Das Programm stellt die Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz in den Mittelpunkt all jener Bemühungen, die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in aller Welt zu verbessern.

Dr. Maria Neira, stellvertretende Generaldirektorin a. i. der Abteilung Gesündere Bevölkerung und Direktorin der Abteilung Umwelt, Klimawandel und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), äußerte sich dazu folgendermaßen: "Eine zuverlässige Stromversorgung in Gesundheitseinrichtungen ist entscheidend, um Leben retten und eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können. Dennoch werden weltweit immer noch eine Milliarde Menschen in Gesundheitseinrichtungen behandelt, die keine zuverlässige Stromversorgung oder überhaupt keinen Zugang zu Elektrizität haben. Dezentrale erneuerbare Energien sind eine wichtige Möglichkeit, die Elektrifizierung von Gesundheitseinrichtungen auch in abgelegenen Gebieten zu beschleunigen. Ich gratuliere der indischen Regierung und unseren Kooperationspartnern von der SELCO Stiftung und der IKEA Stiftung zu diesem wichtigen Programm, das ganz wesentlich zur Stärkung des Gesundheitssystems beitragen wird."

Im Rahmen dieser neuartigen Initiative werden bis spätestens 2026 25.000 Gesundheitseinrichtungen in 12 indischen Bundesstaaten mit Solarenergielösungen und effizienten medizinischen und elektrischen Geräten ausgestattet. Die 12 Bundesstaaten, die in das Programm einbezogen sind, unterscheiden sich in Bezug auf Topographie, sozioökonomische Schwächen, Krankheitslast und Klima. Die Vielfalt in den ausgewählten Regionen wird dazu beitragen, dass das Programm weltweit als Vorzeigeprojekt dienen wird, welches innovative Konzeptionen, Modelle und Prozesse hervorbringt, die für ähnliche Kontexte in anderen Regionen der Welt relevant sind.

Dr. Harish Hande, CEO der SELCO Stiftung, kommentierte dies mit Blick auf die führende Rolle Indiens bei diesen Bemühungen wie folgt: "Ein bezahlbarer und gerechter Zugang zur Gesundheitsversorgung hängt von zwei Aspekten ab: zum einen von den Ressourcen, die für die Bereitstellung der Gesundheitsversorgung erforderlich sind, und zum anderen von den Kosten für den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Mit diesem Programm werden die SELCO Stiftung und die IKEA Stiftung in Zusammenarbeit mit dem indischen Ministerium für Gesundheit, Familie und Soziales (MOHFW) und verschiedenen bundestaatlichen Gesundheitsbehörden im großen Maßstab beweisen, wie nachhaltige Energie genutzt werden kann, um Gesundheitsleistungen für die Armen dieser Welt erschwinglich zu machen."

Die Initiative "Energy for Health" wirkt sich positiv auf alle Beteiligten aus auf die Gemeinden der "letzten Meile", die Zugang zu zeitnaher medizinischer Versorgung erhalten, auf die Mitarbeitenden von Gesundheitseinrichtungen, die ein förderliches Arbeitsumfeld für die Erbringung qualitativ hochwertiger Gesundheitsleistungen vorfinden, auf den Gesundheitssektor, der die Energie- und Gerätekosten senken und die Verschwendung von Impfstoffen und anderen wichtigen Ressourcen vermeiden kann, sowie auf die Stärkung der Klimaresistenz und die Bemühungen zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen, während gleichzeitig positive Einflüsse auf die Gesundheit aller Bürger sichergestellt werden können.

Per Heggenes, CEO der IKEA Stiftung, merkte dazu Folgendes an: "Wir von der IKEA Stiftung vertreten die feste Überzeugung, dass die Sorge um die Gesundheit der Menschen und der Umweltschutz Hand in Hand gehen müssen. Diese Initiative wird die Gesundheitsversorgung verbessern und Emissionen reduzieren, indem sie Tausende von Kliniken mit zuverlässiger erneuerbarer Energie versorgt. Wir hoffen, dass der Erfolg dieses Programms als Modell für den Aufbau effektiver, effizienter Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt dienen kann."

Mit Unterstützung der IKEA Stiftung wird die SELCO Stiftung in Zusammenarbeit mit der indischen Regierung Systeme und Prozesse einführen, mit denen Eigenverantwortung für die Energiesysteme und -geräte übernommen und deren Verwaltung sowie deren regelmäßige Wartung auf angemessene Weise geleistet werden kann. Gemeinsam werden in den 25.000 öffentlichen Gesundheitseinrichtungen technisches Wissen und technische Fertigkeiten sowie Richtlinien und Strategien verbessert, die es dem Gesundheitspersonal auf verschiedenen Ebenen ermöglichen, die Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens nachhaltig zu planen. Mit dem Programm wird auch das regionale technische Solarenergienetzwerk verbessert, was sich indirekt auf die regionale Wirtschaft auswirken und die Akzeptanz von Solarenergie auch in anderen Sektoren fördern könnte.

Die Initiative soll mehr als 170 Millionen Menschen in den 12 Bundesstaaten erreichen und die Arbeitsbedingungen von mehr als 160.000 Beschäftigten in Gesundheitseinrichtungen verbessern. In den betreffenden 25.000 öffentlichen Gesundheitseinrichtungen des Land wird dies zu einer zusätzlichen Solarenergiekapazität von ca. 100 MW führen und über einen Zeitraum von 20 Jahren mehr als 3 Millionen Tonnen CO2e-Emissionen einsparen. Dies wird einen direkten Beitrag zu Indiens Netto-Null-Emissionszielen leisten und gleichzeitig einen Paradigmenwechsel bei der Frage einleiten, wie Gesundheitsziele für Gemeinschaften in aller Welt, die mit beschränkten Ressourcen auskommen müssen, auf effiziente Weise erreicht werden können.

Über die Kooperationspartner:

SELCO Stiftung:

Die 2010 gegründete SELCO Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, welche nachhaltige Energie als Katalysator nutzen, um Armut zu bekämpfen und gleichzeitig ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die Maßnahmen von SELCO führen zu einer nachhaltigen Bereitstellung grundlegender Leistungen, wie z. B. im Bereich der Gesundheitsversorgung, und ermöglichen eine Verbesserung der Produktivität bei der Bestreitung des Lebensunterhalts. Bis heute haben mehr als 7 Millionen Menschen von diesen Maßnahmen profitiert. Zur Realisierung ihrer Ziele schafft die Stiftung die Voraussetzungen dafür, dass nachhaltige Energielösungen auf regionaler Ebene von Akteuren wie Behörden, Finanzgebern, lokalen NGOs und Unternehmen entwickelt, übernommen, erweitert und institutionalisiert werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.selco foundation.org. Folgen Sie der Stiftung auch auf Twitter (@SELCOFoundation) und LinkedIn.

IKEA Stiftung:

Die IKEA Stiftung ist eine strategische Philanthropie-Initiative, die sich darauf konzentriert, die beiden größten Bedrohungen für die Zukunft von Kindern zu bekämpfen: Armut und Klimawandel. Derzeit werden jährlich mehr als 200 Millionen EUR für die Verbesserung des Familieneinkommens und der Lebensqualität sowie für den Schutz des Planeten vor dem Klimawandel bereitgestellt. Seit 2009 hat die IKEA Stiftung mehr als 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um eine bessere Zukunft für Kinder und ihre Familien zu schaffen.

Im Jahr 2021 beschloss der Vorstand der IKEA Stiftung, in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 1 Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen, um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ikeafoundation.org. Folgen Sie der Stiftung auch auf LinkedIn bzw. auf Twitter.

