Wochenausblick - Hauptversammlungen & Börsenfeiertage:

Wie schon in der vergangenen Woche erwarten uns auch in der nächsten Woche nur vereinzelt interessante Termine. In beiden Wochen erleben wir in Deutschland aufgrund der Feiertage eine verkürzte Börsenwoche und dementsprechend ruhig verhalten sich auch die Unternehmen mit der Publikation ihrer Daten. In diesem Sinne wünscht auch die HSBC-Deutschland Ihnen Frohe Ostern.



Montag



Die Börsenwoche startet im Zuge der Feiertage sehr ruhig. In Washington DC findet währenddessen die Auftaktveranstaltung zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank statt. Diese wird bis zum 16.04.2023 andauern.



Am Ostermontag sind die deutschen Börsen (wie z.B. Xetra®) geschlossen. Beachten Sie diesbezüglich die abweichenden Handelszeiten und Knock-Out Bedingungen. Hinweise hierzu und weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.









Dienstag



Am Dienstag bleibt es von Unternehmensseite ruhig. Konjunkturell dürfen Anlegerinnen und Anleger ihren Blick auf die Jahreskonjunkturdaten zum chinesischen Verbraucherpreisindex, sowie die Einzelhandelsumsätze der Eurozone richten.









Mittwoch



Am Mittwoch folgt der amerikanische Verbraucherpreisindex für die Kerninflation. Dieser beinhaltet nicht die Preisänderungen für Nahrungsmittel & Energie. Des weiteren erwartet uns das FOMC Protokoll, das besonders für die Devisenhändler wichtige Informationen bereitstellt. Ebenfalls findet die Hauptversammlung des Technologie-Unternehmens Synopsys statt.











Donnerstag



Am Donnerstag veröffentlicht Australien den Bericht über die Arbeitslosenquote sowie die Beschäftigungsänderungen und aus China erhalten wir Berichte über die Im- und Exporte. Ebenfalls veröffentlicht Destatis den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Darüber hinaus finden die Hauptversammlungen des Automobilkonzerns Stellantis und der Beiersdorf AG statt. Letztere veröffentlichte in der vergangenen Woche ihre Quartalszahlen.













Freitag



Zum Wochenschluss veröffentlicht das United States Census Bureau sowohl die monatlichen Einzelhandelsumsätze, als auch die Industrieumsatzdaten der Einzelhandel Controlling Group. Die UnitedHealth Inc. veröffentlicht ihre Q1 Zahlen von 2023.







