Die Dividendensaison gewinnt an Fahrt. Der Startschuss zur Dividendensaison 2023 ist gefallen und so langsam rollt mit dem April und Mai der Höhepunkt der Saison an. In diesen Monaten hält nämlich der Großteil der börsennotierten Unternehmen ihre jährlich vorgeschriebene Hauptversammlung ab. Auf ihr wird letztendlich auch über die vorgeschlagene Dividende für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2022 abgestimmt. Die Dividendenvorschläge wurden in den letzten Monaten nach und nach verkündet. Starke Dividenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...