Aktien, die regelmäßig Dividenden ausschütten, sind beliebt. Besonders Dividendenaristokraten scheinen viele Privatanleger magisch anzuziehen. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren in jedem Jahr ihre Dividende angehoben haben. Doch ist es wirklich schlau, nur wegen der Dividendenhistorie in diese oft alten, eher langsam wachsenden Unternehmen zu investieren? Historische Performance Um diese Frage zu beantworten, schauen wir uns den S&P 500 Dividend Aristocrats Index an. Dieser Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...