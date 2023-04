Stark angefangen, aber dann...: Wochenrückblick KW 14-2023 - Zwischen Baum und Borke gefangen…?

Anzeige / Werbung

Unterstützt von rückläufigen Inflationsdaten auf beiden Seiten des Atlantiks konnten die die Finanzmärkte zu Beginn der vergangenen Handelswoche zunächst stärker zulegen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am Dienstag konnte der DAX zunächst den höchsten Stand seit Anfang März erklimmen. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben.

Quelle: Onvista.de (Jahreschart)

Denn Gewinnmitnahmen setzten ein, deren Auslöser schlechter als erwartet ausgefallene Statistiken aus Übersee waren. Rezessionsangst machte sich einmal mehr breit, weshalb Aktien vor dem verlängerten Osterwochenende abgestoßen wurden.

Energie und Metalle!

Mit einer Überraschung in Sachen Energie, so kann man sicherlich sagen, trumpfte vergangene Woche die OPEC+ auf! Die Vereinigung beschloss eine Produktionskürzung um bis zu 1,66 Millionen Barrel pro Tag! Eine solche Meldung dürfte vermutlich niemand erwartet haben. Entsprechend logisch die Reaktion an den Märkten, welche die Ölpreise am Tag der Meldung um mehr als 5 % ansteigen ließen.

Quelle: Onvista.de (Jahreschart)

Daran erkennt man, dass die Macht der OPEC+-Länder über den Ölpreis aktuell größer ist als jemals zuvor. Dies ist vor allem auf die Schwäche der US-amerikanischen strategischen Erdölreserve zurückzuführen, die nicht mehr so leicht Druck auf die Märkte ausüben kann. Diese Förderkürzung durch das Kartell könnte bereits zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führen, was mittel- und langfristig zum einen für mehr Volatilität und zum anderen zu höheren Preisen führen sollte.

Nicht nur die Aktienmärkte und Ölpreise zeigten sich zum Wochenbeginn stark, sondern ebenso der Goldpreis, der erneut die psychologisch wichtige Marke von 2.000,- USD je Feinunze durchbrochen hat. Sehr stark präsentierte sich auch das Silber! Einmal mehr konnten die Edelmetalle von den zunehmenden Ängsten über die wirtschaftliche Dynamik profitiert.

Fazit:

Die verkürzte Handelswoche hat Raum für Unschlüssigkeit und Unsicherheit gelassen, da Investoren zwischen zwei Szenarien hin- und hergerissen wurden. Einerseits zeichnet sich immer deutlicher eine Konjunkturabschwächung ab, was die Händler wiederum hoffen lässt, dass die Zinserhöhungen der Fed zum Ende kommen. Andrerseits ist die Inflation nach wie vor präsent, was entsprechend bedeutet, dass ein vorzeitiges Ende der Zinserhöhungen den Preisanstieg wieder verstärken würde. Ein echter "Stresstest" also für Investoren.

Rückblickend muss man aber auch sehen, dass der April traditionell der zweitbeste Aktien-Monat im Jahr ist, nach dem Juli. Vielleicht reicht dieser historische Rückblick ja aus, um den Investoren etwas Mut und Zuversicht zu verleihen. Wir wünschen ihnen frohe Ostern und bleiben Sie gesund!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

