Top-Picks mit 200 Prozent Renditepotential: https://bit.ly/3Kr3XtM Börsenexperte und "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler präsentiert fünf Durchstarter für Ihr Depot. Jetzt kostenlosen Report herunterladen! China präsentiert sich immer mehr als Vermittler in globalen Konflikten, wie etwa zuletzt zwischen Iran und Saudi-Arabien. Auch im Ukraine-Krieg soll China stärker in eine mögliche Verhandlungslösung eingebunden werden. Für Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, wäre das ein "Game-Changer". Die Situation definiere sich derzeit neu, erklärt der Experte im Gespräch mit wallstreet:online. Warum das ein gutes Zeichen sei, welche Vorzeichen er für die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland sieht, und warum seine Börsenampel ohne Gelbphase direkt auf Grün gesprungen ist: Alle Antworten gibt's im Video! Übrigens: Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report