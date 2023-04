Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: ABC Audio Business Chart #37: USA vor einem Refinanzierungsproblem? (Josef Obergantschnig)Die USA hat mittlerweile mehr als $30 Billionen an Schulden angehäuft. In den letzten Monaten sind die Zinsen deutlich angestiegen. In diesem Podcast gehen wir auf u.a. auf -> die Auswirkungen den Zinsanstieges,- > die Rolle Chinas und -> die größten ausländischen Kreditgeber ein.Wenn du mehr darüber erfahren willst, höre einfach einmal rein. Die Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts als Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/5cwFEQBOHe9IJDlkygQNebZum ...

