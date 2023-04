DJ TAGESVORSCHAU/Ostermontag, 10. April

=== 22:15 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Rede bei The Economics Review an der New York University *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - Märkte/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Finnland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 10, 2023 00:00 ET (04:00 GMT)

