Berlin (ots/PRNewswire) -Nach ihrem Erfolg bei Roboterstaubsaugern, Nass- und Trockensaugern und kabellosen Staubsaugern bringt Dreame Technology (https://de.dreametech.com/) bringt Hair Glory einen revolutionären neuen Haartrockner in Südwesteuropa auf den Markt und erweitert damit seine aktuelle Produktpalette um Körperpflegeprodukte. Der Hair Glory Haartrockner verfügt über einen leistungsstarken Luftstrom, eine fortschrittliche Negativ-Ionen-Technologie, eine kompakte Bauweise sowie eine präzise Temperaturrelegung, die das Haartrocknen für seine Kunden zu einem schnellen, effizienten und angenehmen Erlebnis macht.Hair Glory ist auf Amazon ab dem 10. April in Deutschland und Frankreich und ab dem 12. April in Italien und Spanien erhältlich.Trocknet die Haare in 2 MinutenBringen Sie die glorreichen Tage Ihres Haares mit diesem stilvollen und funktionalen Haartrockner zurück, der über einen Hochgeschwindigkeitsmotor mit 110.000 U/min und eine Luftstromgeschwindigkeit von 70 m/s verfügt und ein großzügiges Luftvolumen von 55 m³/h ausgibt, sodass Kunden schulterlanges Haar in nur etwa 2 Minuten trocknen können.Leicht und kompakt für mehr KomfortMit einem Gewicht von nur 350 g bietet der Hair Glory hohen Komfort und minimiert Ermüdungserscheinungen für ein herrliches Trocknungserlebnis. Dank des kompakten 82 mm messendes Hauptzylinder lässt er sich für Wochenendausflüge bequem einpacken.Vollgepackt mit negativen Ionen für ein nahtloses TrocknungserlebnisMit mehr als 300.000.000 Anionen pro Kubikzentimeter hilft Hair Glory, die Haarkutikula zu schließen, schließt Feuchtigkeit ein und verleiht Ihrem Haar mehr Volumen, sodass Sie weniger lästige Verfilzungen haben, die sich nur schwer bändigen lassen.Wählen Sie, wie Sie Ihr Haar trocknenMit 4 Temperatureinstellungen und 2 Luftströmungsgeschwindigkeiten können Kunden ihr Haar jetzt auf ihre Weise trocknen. Wechseln Sie auf kühle Luft für heiße Sommertage am Strand. Wenn das Haare trocknen möglichst schnell vonstatten gehen muss, wählen Sie Wärmeblast. Verwenden Sie den Heiß-/Kaltzyklus für Locken oder Auflockern des Haares. Oder Sie belassen es bei bescheidenen 57 °C für gleichmäßig warme Luft.Gleichmäßige, konsistente WärmeverteilungSorgen Sie sich um ungleichmäßige Wärmeverteilung? Keine Sorge. Hair Glory kombiniert einen NTC-Temperaturfühler mit fortschrittlichen Mikroprozessoren, um die Temperatur zu überwachen. Dieser prüft sie 100-mal pro Sekunde - kein Spliss oder beschädigtes Haar mehr. Außerdem schützt er Ihren Haartrockner vor Überhitzung - eine typische Ursache für Fehlfunktionen in anderen Modellen.KaufinformationenNeben dem Kauf über Amazon können Kunden Hair Glory in einem dieser Shops erwerben:Dreame Store Deutschland (https://www.amazon.de/dp/B0BVFYG4C1)Dreame Store Frankreich (https://www.amazon.fr/dp/B0BVFYG4C1)Dream Store Italien (https://www.amazon.it/dp/B0BVFYG4C1)Dream Store Spanien (https://www.amazon.es/dp/B0BVFYG4C1)Hinsichtlich des Einzelhandels:Kunden aus Deutschland können Hair Glory auch bei MediaMarkt (https://www.mediamarkt.de/), Saturn (https://www.saturn.de/) und Otto (https://www.otto.de/) kaufen. Kunden, die in Spanien ansässig sind, können Hair Glory auch bei Miro (https://www.miro.es/), Maltec (https://www.maltec.es/es) und Ontitec (https://ontitec.es/) Mitte bis Ende April kaufen.Informationen zu DreameDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/DreameDeutschland), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_dach/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2049742/Dreame_Technology_Adds_Hair_Glory__A_Smart__Compact_New_Hair_Dryer__to_the_Line_up.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dreame-technology-erweitert-das-sortiment-um-hair-glory-einen-intelligenten-kompakten-neuen-haartrockner-301792561.htmlPressekontakt:aonanli@dreame.techOriginal-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100078848/100905470