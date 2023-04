Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 10 avril/April 2023) - The common shares of Royalties Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Royalties Inc. is focused on seeking cash flow generating royalty opportunities in various industries. While the Issuer's current focus is primarily on seeking opportunities in connection with resource royalties, media entertainment royalties (such as music, film and television) and green royalty industries, management may ultimately determine to expand the scope of the industries it will focus on in the future.

_________________________________

Les actions ordinaires de Royalties Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Royalties Inc. se concentre sur la recherche de flux de trésorerie générant des opportunités de redevances dans diverses industries. Alors que l'objectif actuel de l'Émetteur est principalement de rechercher des opportunités liées aux redevances sur les ressources, aux redevances de divertissement médiatique (telles que la musique, le cinéma et la télévision) et aux industries de redevances vertes, la direction peut finalement décider d'élargir la portée des industries sur lesquelles elle se concentrera dans le avenir.

Issuer/Émetteur: Royalties Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): RI Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 201 293 057 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 10 000 000 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industiries/Sociétés diversifiées CUSIP: 780764 10 6 ISIN: CA 780764 10 6 2 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: le 12 avril/April 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for RI. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com