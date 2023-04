Berlin - Innenministerin Nancy Faeser hat die Bedeutung des Internationalen Haftbefehls gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin betont. Der Haftbefehl sei "weit mehr als Symbolik", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben).



"Wenn Putin Russland verlässt und in ein demokratisches Land reist, kann ihm die Verhaftung und Überstellung nach Den Haag drohen", glaubt sie. Sie wünsche sich, dass sich Putin einmal vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten müsse für den Krieg, den er gegen die ukrainische Zivilbevölkerung führe, so Faeser. Der Tatvorwurf - die Verschleppung von Kindern aus besetzten Gebieten in der Ukraine - sei "ein furchtbares Kriegsverbrechen".