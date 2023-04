Helical Fusion Co., Ltd. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; CEO: Takaya Taguchi), ein Unternehmen, das an der Entwicklung eines Spiralfusionsreaktor arbeitet, hat mit SBI Investment Co., Ltd. als Hauptinvestor Mittel für die Entwicklung eines Fusionsreaktors und damit verbundener Technologien eingeworben.

Die Vision des Fusionsunternehmens Helical Fusion lautet: "Die Menschheit hat sich durch die Kernfusion weiterentwickelt". Ziel von Helical Fusion ist es, das erste Unternehmen der Welt zu sein, das die stationäre Kernfusion in die Gesellschaft einführt.

Bei der Spiralfusion wird die Helix-Methode (eine Art Stellarator) verwendet, die zu den vielversprechendsten Methoden des Magnetfeldeinschlusses für einen kommerziellen Fusionsreaktor gehört und im Hinblick auf einen langfristig stabilen Betrieb und die Wartung besonders leistungsstark ist.

Helical Fusion baut auf der Technologie auf, die über Jahrzehnte am National Institute for Fusion Science in Japan entwickelt wurde. Das Unternehmen wurde privatisiert und erhielt nun eine Anschubfinanzierung in Höhe von 6 Millionen USD von japanischen VCs und Unternehmen.

Wir werden diese Mittel für die Entwicklung eines Spiralfusionsreaktors und der damit verbundenen Kerntechnologien (z. B. Hochtemperatur-Supraleitungsmagnete und Flüssigkeitsblöcke) verwenden und aktiv mit globalen Finanzierungs- und F&E-Partnern zusammenarbeiten.

Wir freuen uns Nachrichten von allen, die sich für unsere Arbeit interessieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230405005017/de/

Contacts:

Helical Fusion Co., Ltd.

Takaya Taguchi

TEL.: +81-80-7383-3923

E-Mail: contact@helicalfusion.com