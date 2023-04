FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Macrons Europa-Analyse:

"(.) Macrons Analyse, Europa müsse nach so etwas wie strategischer Autonomie streben, ist (.) nicht von vornherein falsch. Und es ist auch richtig, dass ein auf sich allein gestelltes Europa mit dem Krieg in der Ukraine überfordert wäre. (.) Die chinesische Führung jedenfalls wird es gerne gehört haben, dass [Macron] (.) auf Distanz zu der Macht geht, die Peking als einzigen ernsthaften Widersacher ansieht. (.) Starke Worte wie der angebliche "Hirntod" der NATO oder der heldenhafte Widerstand gegen einen "Vasallenstatus" gegenüber Amerika erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dort [in den Geschichtsbüchern] an prominenter Stelle erwähnt zu werden. Wichtiger wäre allerdings, wenn Macron sagte, was er konkret tun will, damit die Imperialisten in China und Russland in ihre Schranken gewiesen werden."/yyzz/DP/he