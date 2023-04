- Die Funktionalität von Health Coach ist vergleichbar mit jener von ChatGPT; sie ist jedoch darauf ausgelegt, die Gesundheit des Nutzers zu überwachen und zu managen.

- Health Coach bietet die Festlegung von persönlichen Gesundheitszielen und Behandlungsempfehlungen durch den direkten Zugriff auf die Gesundheitsdaten des Nutzers und deren Auswertung.

- Eine Full-Service-Abonnementversion von Health Coach ist für dieses Jahr geplant.

11. April 2023 / IRW-Press / - AI/ML Innovations Inc. (CSE - AIML; OTCQB - AIMLF; FWB - 42FB), ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Technologien in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen konzentriert, die eine Lösung für drängende gesellschaftliche Probleme bieten, freut sich zu melden, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Health Gauge Inc., wie folgt bekannt gibt:

Health Gauge Inc. präsentiert "Health Coach" - sein proprietäres Artificial Intelligence System, mit dem die Nutzer ihren eigenen persönlichen Gesundheitsberater erstellen können, der sie dabei unterstützt, auf einer besseren Informationsbasis Entscheidungen zu treffen, die zu einer gesünderen Lebensweise führen. Erreicht wird dies durch eine einfache Chat-Schnittstelle zwischen dem Nutzer und seinem persönlichen KI-gesteuerten Health Coach, der sowohl die persönlichen Gesundheitsinformation des Nutzers verwaltet als auch aktiv mit dem Nutzer kommunizieren kann, wenn dieser Gesundheitsinformationen benötigt. Sobald Health Coach die Situation eines Nutzers durch Analyse sämtlicher verfügbarer Gesundheitsdaten evaluiert und die relevanten Datentrends, Durchschnittswerte und kritischen Muster ausgewertet hat, führt Health Coach einen Chat mit dem Nutzer durch, um Gesundheitsziele zu erstellen und Beratung zu leisten, sodass der Nutzer bessere Gesundheitsentscheidungen treffen kann.

Health Gauge startet in den kommenden Wochen Nutzertests von Health Coach, wobei die Vollversion für den Sommer erwartet wird. Health Coach wird berechtigten Nutzern in diesen ersten Stadien kostenlos angeboten; allerdings sind die Interaktionsoptionen begrenzt. Vor dem Jahresende wird ein kostenpflichtiger Abonnementservice ohne Beschränkungen angeboten.

Die erste Implementierung von Health Coach vereinfacht den Zugriff auf die persönlichen Gesundheitsinformationen, die auf der proprietären Cloud-Plattform von Health Gauge gespeichert sind, sowie deren Nutzung - eine integrale Komponente der Lösung von Health Gauge für die Überwachung der persönlichen Gesundheit. Ferner wird eine eigenständige Version von Health Coach erhältlich sein, die so einfach zu nutzen ist wie ChatGPT. Die Nutzer erhalten eine einfache Chat-Schnittstelle, um direkt mit Health Coach zu kommunizieren. Anders als andere sprachbasierte Informationsmanagement-Tools zeichnet Health Coach die Gespräche auf, sodass die späteren Gespräche effizient und zielführend sind.

Insbesondere entfällt beim Ansatz von Health Coach das sogenannte "Halluzinationsproblem" von kommerziellen Sprachsystemen wie ChatGPT, bei denen es zur Erstellung von Falschinformationen kommen kann. Health Coach analysiert alle generierten Daten, um sicherzustellen, dass die Nutzer exakte Informationen und geeignete Behandlungsempfehlungen erhalten. Health Coach verfügt außerdem über die einzigartige Fähigkeit, Daten, die ein Nutzer auswählt, um sie verfügbar zu machen, zu lesen und auszuwerten. Health Coach ersetzt keine Ärzte, sondern ist vielmehr eine bedeutende Erweiterung der Möglichkeiten eines Arztes zur Überwachung und zum Management der Gesundheit.

"Der Einsatz von Health Coach erfolgt parallel zur Arbeit der Gesundheitsfachkräfte und ermöglicht somit eine beispiellose Behandlungsqualität. Mit Health Coach verfügt Health Gauge über immense Chancen, die Gesundheitsindustrie durch den Einsatz von KI zu revolutionieren", erklärte Bruce Matichuk, der Mitbegründer von Health Gauge. "ChatGPT hat sich innerhalb weniger Monate zum meistgenutzten Tool der Welt entwickelt und seine Nutzung steigt weiter sprunghaft an. Health Coach ist jedoch dahingehend einzigartig, als es sich auf die Gesundheit fokussiert und direkten Zugriff auf die Gesundheitsdaten der Nutzer hat. Durch diese einzigartige Perspektive kann sich Health Gauge auf dem aufstrebenden Markt für sprachbasierte Informationssysteme abheben. Health Gauge hat seine Technologie bereits an ein wachstumsstarkes Medizintechnik-Startup in den USA lizenziert und strebt weitere Geschäfte dieser Art an mit dem Ziel, den Markt für konversationshelle sprachbasierte Gesundheitssysteme zu beherrschen."

Über Health Gauge www.healthgauge.com

Die patentierte Lösung von Health Gauge ist ein persönliches Gesundheitsüberwachungs- und Gesundheitsmanagementsystem, das die neuesten tragbaren Gesundheitsüberwachungsgeräte mit hochentwickelten Softwaretools auf Basis künstlicher Intelligenz und einer proprietären Cloud-Computing-Software kombiniert, um Pflegekräfte, Patienten und medizinisches Fachpersonal beim Zugriff auf relevante Daten und deren Nutzung zu unterstützen. Dies garantiert bessere Heilungserfolge und gesündere Lebensziele, weil unmittelbar bessere Entscheidungen für die Gesundheit getroffen werden können.

Die Plattform von Health Gauge bietet die richtige Balance von Team und Technologie mit dem tragbaren Produkt Phoenix von Health Gauge, der mobilen App von Health Gauge und seiner VirtualCare-Lösung, die eine gesicherte Nachrichtenübermittlung, das Management und den Austausch von Gesundheitsinformationen und eine virtuelle Kundenbeziehung umfasst. Sie vereint künstliche Intelligenz mit den neuesten Sensoren für nicht-invasive Biosignalerfassung, unter anderem Aktivität, Schlafüberwachung, HR, HR-Variabilität und sonstige umfassende persönliche Gesundheitsdaten durch EKG und digitale Pulsanalyse.

Über AI/ML Innovations Inc. https://aiml-innovations.com/

AI/ML Innovations Inc. hat seinen Geschäftsbetrieb neu ausgerichtet, um von den zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) bestmöglich zu profitieren. Der Beteiligungsschwerpunkt liegt dabei zunächst auf aufstrebenden Unternehmen mit Spezialisierung auf digitale Gesundheit und Wohlbefinden, die mit Hilfe von KI, ML, Cloud Computing und digitalen Plattformen das gesamte Gesundheitswesen punktgenau mit transformativen Lösungen im Gesundheitsmanagement unterstützen. Über strategische Partnerschaften mit Health Gauge (zu 100 % im Besitz von AIML), Tech2Heal (bis zu 22% Beteiligungsrechte, von denen 9,44% derzeit gehalten werden). AI Rx Inc. (zu 70 % im Besitz von AIML) und anderen geplanten gewinnbringenden Beteiligungen engagiert sich das Unternehmen auch weiterhin in expandierenden Wachstumsbranchen - zum Vorteil aller Stakeholder des Unternehmens. Die Aktien von AI/ML werden an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol "AIML", im OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel "AIMLF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol "42FB" gehandelt.

Für das Board of Directors:

Tim Daniels, Executive Chairman

Nähere Informationen zu AI/ML Innovations:

Nähere Einzelheiten finden Sie auf der Webseite von AI/ML oder in den vom Unternehmen auf www.sedar.com veröffentlichten Unterlagen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Blake Fallis (Tel.: (778) 405-0882, E-Mail: info@aiml-innovations.com).

Firmenvideo: https://www.youtube.com/watch?v=k2QSjo7clXc&feature=youtu.be

Offizieller YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCCfOj2P_Fu3TOK6Jl1G9vEQ

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für Investoren in AI/ML-Innovationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Informationen beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder stillschweigende zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Erwartungen von AI/ML Innovations hinsichtlich der Pläne, Ziele und Strategien des Managements beziehen, einschließlich der Strategien zur Verteidigung des geistigen Eigentums des Unternehmens. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Bestehende und zukünftige Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig sind. AI/ML Innovations Inc. übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich. Weitere Informationen zu den Unwägbarkeiten und Risiken sind in den von AI/ML bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Offenlegungsunterlagen zu finden, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70017Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70017&tr=1



