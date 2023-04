SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

SoftwareOne schlägt Änderungen im Verwaltungsrat vor



11.04.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SoftwareOne schlägt Änderungen im Verwaltungsrat vor Stans, Schweiz I 11. April 2023 - Die SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud Lösungen, hat heute im Vorfeld der Generalversammlung (GV) vom 4. Mai 2023 in Luzern Änderungsvorschläge im Verwaltungsrat bekannt gegeben. Gründungsaktionär Daniel von Stockar tritt als Verwaltungsratspräsident zurück und stellt sich zur Wiederwahl als Vorsitzender des neugegründeten Innovationsausschuss

Adam Warby wird als neuer unabhängiger Verwaltungsratspräsident nominiert; Marie-Pierre Rogers als stellvertretende Vorsitzende

Elizabeth Theophille wird als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen; Peter Kurer stellt sich nach zehnjähriger Amtszeit nicht mehr zur Wiederwahl

Mit den Änderungen setzt der Verwaltungsrat die bestehende Strategie um, sich stetig zu erneuern und seine Unabhängigkeit zu fördern Daniel von Stockar, Verwaltungsratspräsident von SoftwareOne, sagte: «Ich bin überzeugt, dass unser Verwaltungsrat mit Adam als Präsident perfekt aufgestellt ist, um SoftwareOnes Strategie weiter voranzutreiben. Sein ausgeprägter Unternehmergeist und seine Branchenerfahrung werden dem Unternehmen in der kommenden Phase des nachhaltigen, profitablen Wachstums von grossem Nutzen sein. Als Aktionär bin ich SoftwareOne langfristig verbunden. Ich freue mich, weiterhin aktiv im Verwaltungsrat mitzuwirken, insbesondere als Vorsitzender des neuen Innovationsausschusses.» Adam Warby ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats von SoftwareOne. Er ist der Gründer und frühere CEO von Avanade, einem führenden Anbieter von Digital-, Cloud- und Beratungsdienstleistungen und nachhaltigen Branchenlösungen. Davor bekleidete er verschiedene Managementpositionen bei Microsoft, zuletzt als Geschäftsführer der Region Midwest in den USA. Derzeit ist er Chairman von Heidrick & Struggles International, Mitglied des Verwaltungsrats von SimCorp und Senior Technology Advisor bei KKR. «Ich freue mich sehr über das grosse Vertrauen des Verwaltungsrats und meine Nominierung zum Verwaltungsratspräsidenten. Es ist mir eine Ehre, auf den Erfolgen aufbauen zu dürfen, die wir unter der grossartigen Führung von Daniel erreicht haben», sagte Adam Warby, Mitglied des Verwaltungsrats von SoftwareOne. «Wir freuen uns auch, Elizabeth Theophille für die Wahl als neues unabhängiges Verwaltungsratsmitglied vorzuschlagen», fügte Adam Warby hinzu. «Mit mehr als 30 Jahren internationaler Führungserfahrung in zahlreichen Positionen im Technologiesektor werden wir von ihrer umfassenden Branchenkenntnis in hohem Masse profitieren können.» Elizabeth Theophille verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz als Managerin digitaler und technologischer Wandelprozesse in multinationalen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Zuletzt war sie Chief Technology Transformation Officer bei Novartis, wo sie diverse weitere Führungspositionen bekleidet hat. Zuvor war sie bei Alcatel Lucent/Nokia, Capgemini und BP tätig. Die geplanten Änderungen stehen im Einklang mit der Strategie, die Stabilität der Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu wahren und zugleich dessen Unabhängigkeit zu stärken. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats wird laufend auf Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie überprüft. Peter Kurer, derzeit Lead Independent Director von SoftwareOne, wird sich bei der kommenden GV nicht zur Wiederwahl stellen. Er trat dem Verwaltungsrat im Jahr 2013 bei, noch vor dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2019. «Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Peter für sein grosses Engagement, seinen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag als Lead Independent Director danken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute», sagte Daniel von Stockar, Verwaltungsratspräsident von SoftwareOne. Neuer Ausschuss soll unternehmerische und technologische Innovationen vorantreiben Der neugegründete Technologieausschuss wird sich darauf konzentrieren, SoftwareOne in einem schnelllebigen Markt, innovativ und technologisch auf dem neuesten Stand zu halten und gleichzeitig dem neuen CEO als Berater zur Verfügung stehen. Der Ausschuss soll von Daniel von Stockar geleitet werden und ausserdem aus Jim Freeman und Elizabeth Theophille bestehen. Anstehende GV am 4. Mai 2023 José Alberto Duarte, Jim Freeman, Timo Ihamuotila, Marie-Pierre Rogers und Isabelle Romy stellen sich zusammen mit Adam Warby und Daniel von Stockar bei der kommenden GV zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat nominiert Marie-Pierre Rogers, die erstmals im Jahr 2019 gewählt wurde, als neue stellvertretende Vorsitzende. Mit der Nominierung von Adam Warby als neuen unabhängigen Verwaltungsratspräsident, würde das Gremium mit Ausnahme des derzeitigen Verwaltungsratspräsidenten, welcher gleichzeitig der grösste Aktionär des Unternehmens ist, ausschliesslich aus unabhängigen Mitgliedern bestehen. Darum wird kein neuer Lead Independent Director vorgeschlagen. Daniel von Stockar und Adam Warby stehen zur Wiederwahl als Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses, Marie-Pierre Rogers als Vorsitzende des Ausschusses. José Alberto Duarte soll Peter Kurer als neues Ausschussmitglied ersetzen. Elizabeth Theophille soll nach ihrer Wahl in den Verwaltungsrat dem Prüfungsausschuss beitreten. Timo Ihamuotila soll als Vorsitzender sowie Isabelle Romy und Jim Freeman als Mitglieder im Prüfungsausschuss verbleiben. Die Einladung und vollständige Agenda für die GV am 4. Mai 2023 im KKL Luzern, Schweiz, finden Sie hier auf der Website von SoftwareOne. ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN Diese Medienmitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, Entwicklung und Wirtschaftsleistung des Konzerns enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsdruck, gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit des Konzerns, die Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, die notwendig sind, um Erträge zu erwirtschaften und seine Geschäfte zu führen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen der Rechnungslegungsstandards oder -richtlinien, Verzögerung oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung getroffenen Aussagen abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

