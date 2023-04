DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Veränderte Konditionen und Zeichnungsfrist der Wandelanleihe

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich (pta/11.04.2023/07:00) - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Peach Property Group AG verlängert die Zeichnungsfrist der am 21. März 2023 beschlossenen Wandelanleihe bis zum 9. Mai 2023, um 12 Uhr CET. Zudem wird der Wandelpreis auf CHF 15 gesenkt. Das Emissionsvolumen beträgt unverändert CHF 50 Mio., die Erhöhungsmöglichkeit wurde aufgrund des tieferen Wandelpreises auf CHF 65 Mio. begrenzt. Der gesamte Emissionserlös wird prioritär für die Refinanzierung der ausstehenden Optionshybridanleihe (SWX: PEA231; ISIN: CH0417376040) der Gesellschaft eingesetzt. Entsprechend wird den Investoren dieses Instruments ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 des Nennwerts zuzüglich Marchzinsen unterbreitet.

Eckdaten der neuen Wandelanleihe

Der Ausgabepreis der neuen Wandelanleihe beträgt 100 Prozent des Nennwertes. Die Anleihebedingungen sehen einen Zinscoupon in Höhe von 3 Prozent p.a. bei einer dreijährigen Laufzeit bis Mai 2026 vor. Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich, zum ersten Mal per 16. Mai 2024. Die Peach Property Group AG erwartet Emissionserlöse von gegen CHF 50 Mio. mit einer Erhöhungsmöglichkeit auf bis zu 65 Mio. Die Wandlungen der Wandelanleihe kann während der Laufzeit jährlich innerhalb zweier Wandelfenster von jeweils fünf Handelstagen in Aktien der Peach Property Group AG (SWX: PEAN) zum Nennwert von CHF 15 erfolgen. Erstmalig kann per 15. Dezember 2023 gewandelt werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt im Rahmen des bedingten Kapitals der Gesellschaft.

Bei einem Emissionsvolumen von CHF 50 Millionen wird Peach Property Group AG abhängig vom tatsächlich gewandelten Volumen während der Laufzeit bis zu 3.33 Mio. neue Namenaktien aus dem bedingten Kapital ausgeben. Dies entspräche rund 16 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft nach der morgen Mittwoch, 12. April 2023, erfolgenden Wandlung der ausstehenden Pflichtwandelanleihe.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer, Thorsten Arsan, Chief Financial Officer, und Stefan Feller, Head of Investor Relations +41 44 485 50 18 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Edelman GmbH, Ruediger O. Assion +49 (0) 221 8282 8111 | mobile: +49 (0) 162 4909624 | ruediger.assion@edelmansmithfield.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz. Weitere Informationen unter https://peachproperty.com/

