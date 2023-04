DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

PORSCHE - Nach dem EU-Kompromiss zum Verbrenner-Aus erwägt Porsche seinen Bestseller 911 in Europa nach 2035 in einer E-Fuel-Variante anzubieten. "Wir können uns das als Option gut vorstellen", sagte Entwicklungsvorstand Michael Steiner. Ein Datum für ein endgültiges Verbrenner-Aus nennt der Stuttgarter Sportwagenbauer nicht. 2035 sei noch weit weg, betonte Steiner. Fest stehe aber: "Solange es genug Kunden gibt, die Verbrenner-Fahrzeuge nachfragen, und solange es die Regularien erlauben, werden wir solche Fahrzeuge anbieten." (Handelsblatt)

WACKER CHEMIE - Die im Altöttinger und Burghauser Forst geplanten 30 bis 40 Windräder gehen womöglich schon bald in Betrieb. "Dass der Windpark bis 2026 oder 2027 gebaut werden könnte, halte ich als Größenordnung für realistisch", sagte der Chef von Wacker Chemie, Christian Hartel. Wacker und andere Unternehmen des bayerischen Chemiedreiecks wollen selbst grünen Strom erzeugen und dafür in einen großen Windpark investieren. Vor Ort gibt es Widerstand. Der Windpark könne 10 Prozent des Energiebedarfs im Chemiedreieck decken. (Augsburger Allgemeine)

WACKER CHEMIE - Als Reaktion auf die hohen Energiepreise in Deutschland schließt Wacker Chemie eine Verlagerung von Investitionsvorhaben in die USA nicht aus. Eine Umsetzung bereits bestehender Anlagen mache keinen Sinn, sagte Vorstandschef Christian Hartel und betonte gleichzeitig: "Aber wenn es um Erweiterungen und den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten geht, ist das Förderschema in den USA heute bedeutend einfacher." Dort können man "sehr konkret kalkulieren, wie hoch die Förderung ist, die man bekommt und ob sich Bau und Betrieb einer neuen Anlage damit betriebswirtschaftlich rechnen oder nicht." (Augsburger Allgemeine)

