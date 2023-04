Konsumenten schütteln sich. Oder zumindest ihren Kopf. Denn was sich der Schweizer Lebensmitteleinzelhandel an Kundenveräppelung erlaubt, treibt einem die Schamröte ins Gesicht.Von Robert Jakob Konsumenten schütteln sich. Oder zumindest ihren Kopf. Denn was sich der Schweizer Lebensmitteleinzelhandel an Kundenveräppelung erlaubt, treibt einem die Schamröte ins Gesicht. Das fängt schon beim Grundnahrungsmittel Bier an. Coop preist laufend 24er-Gebinde von Grossmarken wie Heineken oder Stella Artois mit durchgestrichenen Phantasiepreisen an, wie 28,20 statt 56,40...

Den vollständigen Artikel lesen ...