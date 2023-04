DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

FINANZIERUNGSKOSTEN - Die seit Mitte vergangenen Jahres rasant steigenden Zinsen treiben Deutschlands Unternehmen zur Flucht aus den Verbindlichkeiten. Nur noch sechs der 32 DAX-Unternehmen, die nicht selbst Kredite vergeben, vergrößerten 2022 ihre Außenstände. Das ergaben Bilanzanalysen des Handelsblatts. Der Rest bemühte sich um Rückzahlungen. In der Folge kappte knapp die Hälfte der Konzerne ihre Nettoinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr. Gerade einmal ein Drittel verzeichnete noch nennenswerte Zuwächse. (Handelsblatt)

BUNDESWEHR - Die Bundeswehr kann nach Einschätzung des Inspekteurs des Heeres, General Alfons Mais, die eigenen Zusagen und Bündnisverpflichtungen an die NATO nicht erfüllen. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben von Mais an den Bundeswehr-Generalinspekteur meldet, könne die Einsatzbereitschaft der von Deutschland ab 2025 zugesagten Division nur "bedingt" hergestellt werden. Selbst das Zusammenziehen der gesamten Heeresbestände ("All in") kann die Vollausstattung demzufolge nicht ermöglichen. "Zurzeit würden selbst bei Rückgriff auf die Bestände des gesamten Heeres 256 von insgesamt 1.139 Positionen zu weniger als 60 Prozent verfügbar sein", zitiert die Zeitung aus dem Schreiben. (Bild)

AUTOPREISE - Neuwagen könnten aufgrund steigender Rabatte in Deutschland in diesem Jahr deutlich günstiger werden, gleichzeitig dürften auch die Autopreise sinken. Dies prognostiziert der Direktor des CAR-Center Automotive Research, Ferdinand Dudenhöffer. Angesichts der seit Monaten steigenden Neuwagenproduktion der Autobauer bei gleichzeitig rückläufigen Auftragseingängen seien bereits leicht steigende Rabatte zu erkennen. "Der Preiskrieg hat erst begonnen", sagte Dudenhöffer. Gewinner seien die Kunden. (Funke Mediengruppe)

LUFTVERKEHR - Jeder zweite Fluggast würde die Fluggesellschaft wechseln, wenn ihm das Entertainment-Programm an Bord nicht gefällt. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung Kearney hervor. Mehr als 80 Prozent der Befragten in Deutschland halten demnach das Unterhaltungsangebot an Bord für einen zentralen Faktor bei der Auswahl eines Langstreckenfluges. Für die Studie hat die Unternehmensberatung 3.000 Personen aus acht Ländern befragt, auch aus Deutschland. (Rheinische Post)

IMMOBILIEN - Der Eigentümerverband Haus&Grund wirft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor, die Kosten für die Wärmewende viel zu niedrig anzusetzen. Kai Warnecke sagte, die Kosten seien im Jahr doppelt so hoch wie im Gesetzentwurf angegeben. "Das Ziel sind 500.000 neue Wärmepumpen im Jahr. Bei Kosten von durchschnittlich 40.000 Euro pro Wärmepumpe entstehen hierdurch jährliche Kosten in Höhe von 20 Milliarden Euro", sagte Warnecke. Im Gesetzentwurf zur GEG-Novelle sei dagegen von 9,157 Milliarden Euro im Jahr bis 2028 die Rede. (Bild)

GELDAUTOMATEN - Angesichts des zuletzt starken Anstiegs von Geldautomaten-Sprengungen erwägen der Bund und die Länder, Banken und Sparkassen verstärkte Schutzmaßnahmen per Gesetz vorzuschreiben. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte dem Handelsblatt, Geldautomatenbetreiber und -hersteller müssten für mehr Sicherheit sorgen. Auch das Bundesinnenministerium von Ressortchefin Nancy Faeser (SPD) betonte, für den Fall, dass die verabredeten Maßnahmen "nicht ausreichend" umgesetzt würden und sich die Kriminalitätslage "nicht nachweislich und im erforderlichen Umfang verbessert", seien gesetzliche Verpflichtungen der Geldautomatenbetreiber erforderlich. (Handelsblatt)

ATOMAUSSTIEG - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat den bevorstehenden Atomausstieg in Deutschland scharf kritisiert. "Trotz gesunkener Gaspreise bleiben die Energiekosten für die meisten Betriebe in Deutschland hoch. Zugleich sind wir beim Thema Versorgungssicherheit noch nicht über den Berg", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der Rheinischen Post. Das gelte nicht nur mit Blick auf den nächsten Winter, sondern auch langfristig. "Wir müssen deshalb weiterhin alles dafür tun, das Angebot an Energie auszuweiten und es keinesfalls weiter einzuschränken", so Adrian. Deutschland sei "auf alle verfügbaren Energieträger angewiesen". (Rheinische Post)

ENERGIEVERBRAUCH - Die Deutschen haben sich im vorigen Jahr beim Verbrauch von Haushaltsenergie stark zurückgehalten. Beim Strom ging es um 12 Prozent nach unten, beim Erdgas wurde sogar eine Reduktion von rund 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht. Dies geht aus einer Erhebung des Vergleichsportals Check 24 hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. (RND)

ENERGIEVERSORGUNG - Der Atomausstieg in Deutschland ist nach Überzeugung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unumkehrbar. Die letzten drei Atomkraftwerke, die am 15. April vom Netz genommen werden, würden "früher oder später in den Rückbau gehen", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ein Neubau von Kernkraftwerken habe sich immer als ökonomisches Fiasko dargestellt - ob in Frankreich, Großbritannien oder Finnland, fügte er hinzu. "Es gibt auch kein Interesse von deutschen Betreibern, neue Atomkraftwerke zu bauen. Unser Energiesystem wird sich anders aufbauen: Wir werden bis 2030 zu 80 Prozent erneuerbare Energien haben." (Funke Mediengruppe)

AKW - Grüne und SPD im Bundestag lehnen den Vorschlag ihres Koalitionspartners FDP ab, die drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke auch über die geplante Abschaltung der Reaktoren am 15. April hinaus in Reserve zu halten. "Es gibt ausreichend Kraftwerkskapazität in Deutschland ohne Atomenergie - und dieses Jahr werden noch viele Gigawatt günstige Erneuerbare Energien hinzugebaut. Eine dauernde Betriebsbereitschaft der AKWs ist absolut unnötig und wäre viel zu teuer", sagte die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen Julia Verlinden. (Welt)

