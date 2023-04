PEKING (dpa-AFX) - In China ist die Inflation weiter auf dem Rückzug. Im März sank die Inflationsrate auf 0,7 Prozent, nach 1,0 Prozent im Monat zuvor, wie das nationale Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Damit hat sich die Inflation den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Analysten hatten eine Stagnation der Teuerungsrate erwartet.

Die Kernrate der Teuerung, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, legte hingegen leicht zu. Hier meldete das Statistikamt für März eine Jahresrate von 0,7 Prozent, nachdem sie im Februar noch etwas niedriger bei 0,6 Prozent gelegen hatte.

Ein kräftiger Rückgang zeigte sich bei den chinesischen Erzeugerpreisen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, fielen im März erwartungsgemäß um 2,5 Prozent im Jahresvergleich. In dieser Betrachtung ist das der stärkste Rückgang seit Juni 2020. Im Februar hatte der Rückgang im Jahresvergleich bei 1,4 Prozent gelegen.

Der rückläufige Preisdruck gibt der chinesischen Notenbank und der politischen Führung in Peking weiteren Spielraum, die Konjunktur und den schwächelnden Immobilienmarkt mit zusätzlichen Maßnahmen zu unterstützen.

Zum anderen begrenzt die Entwicklung den inflationären Schub, der von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf die Weltwirtschaft ausgeht. Aufgrund seines hohen Exportanteils kann sich die Preisentwicklung in China über den Handel auf andere Länder übertragen./jkr/zb/men