Nach dem langen Osterwochenende stehen die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt auf Kursgewinne. Damit würden sich die Aktien am Dienstag den überwiegend guten Vorgaben von den asiatisch-pazifischen Börsen anschließen. Für den DAX +0,50% zeichnet sich zum Handelsstart ein Plus von 0,6 Prozent auf 15.700 Punkte ab. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Wall Street startet ...

