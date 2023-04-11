Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 11.04.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 688 internationalen Medien
Cybeats ist ein "First Mover" mit großer Kundenpipeline und…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: TUAG50 ISIN: DE000TUAG505 Ticker-Symbol: TUI1 
Xetra
06.04.23
17:36 Uhr
6,950 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
TUI AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TUI AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,9627,02208:57
0,0000,00008:58
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
HELLOFRESH
HELLOFRESH SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HELLOFRESH SE22,3600,00 %
PUMA SE53,680,00 %
TUI AG6,9500,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.