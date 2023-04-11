BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 450 (420) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 85 (80) CHF - 'UNDERWEIGHT'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 26 (27) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 960 (740) EUR - 'BUY' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 33 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 27 (23) CHF - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 200 (190) SEK - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY HEBT ASTRAZENECA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 13200 (12800) PENCE CITIGROUP HEBT TUI AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 8,55 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 32 (31) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 98 (100) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT HELLOFRESH AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 27 (18) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 71 (70) ...Den vollständigen Artikel lesen ...