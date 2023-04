The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2023ISIN NameUS45579R1068 INDRA SISTEMAS ADR 1/2/ONDE000DK0EVB8 DEKA IHS SERIE 7496DE000DK0FLS0 DEKA GM ANL 15/23US91282CGK18 USA 23/33DE0001141778 BUNDESOBL.V.18/23 S.177XS2156474392 LETTLAND,REP 20/23 MTNXS2102355588 BMW FIN. 20/23 MTNDE000DK0WR50 DEKA AD FESTZINS 20/23DE000DK0WR43 DEKA DL FESTZINS 20/23XS2154486224 NED.WATERSCH 20/23 MTNPTRAAHOM0000 REGIS ACORES 21/36FR0013153707 STELLANTIS N.V. 16/23 MTNXS0942172296 EIB EUR.INV.BK 13/23 MTNAT000B043997 UNICR.BK AUS. 16-23 FLRCH0278341224 CRED.SUISSE GRP 15-23DE000A2AASV2 EMIKON BL 3 50 LSA 16/23