Nach dem langen Osterwochenende stehen die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt auf Kursgewinne. Damit würden sich die Aktien am Dienstag den überwiegend guten Vorgaben von den asiatisch-pazifischen Börsen anschließen. Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Montag leicht zugelegt. Der DAX notiert rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher bei 15.700 Zählern und nagt damit am bisherigen Jahreshoch. Im weiteren Wochenverlauf startet die mit Spannung erwartete Berichtssaison ...

