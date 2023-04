Die Rheinmetall-Aktie hat die lange Seitwärtsspanne zwischen 76,90 Euro und 89,60 Euro verlassen. Durch den Paradigmenwechsel in der Rüstungspolitik konnte auf höherem Niveau ein Aufwärtstrend ausgebildet werden. Am Dienstag, dem 4. April 2023, wurde im Zuge dessen ein All Time High bei 281,30 Euro etabliert. Durch den jüngsten Aufstieg in den Dax wird Rheinmetall interessanter für institutionelle Investoren. So profitiert der Konzern vom neuen Rüstungsboom ...

