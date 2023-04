Die Alpega Group, ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für das Transportwesen, ist stolz darauf, als Challenger im Gartner Magic Quadrant 2023 für Transportation Management Systems gelistet zu sein. Dieser Report von Gartner bietet einen detaillierten Überblick über die aktuellen TMS-Lösungen auf dem Markt und bewertet Technologieanbieter auf Basis ihrer Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit der Vision.

Alpega TMS ist der einzige TMS-Pureplay-Anbieter, dessen Hauptsitz sich in Europa befindet. Das Unternehmen versteht daher die einzigartigen, grenzüberschreitenden Anforderungen und Herausforderungen europäischer Kunden sehr gut. Dank dieser Expertise und eines umfassenden europäischen Carrier-Netzwerks ist Alpega in der Lage, die erfolgreiche Einführung von Transportprojekten in ganz Europa und in den Ländern, in denen die Kunden aus Europa ihre Produkte herstellen und vertreiben, optimal zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr über die Würdigung unserer TMS-Lösung durch Gartner", so Todd DeLaughter, CEO der Alpega Group. "Unser weiterentwickelter Go-to-Market-Ansatz mit Produktpaketen, mit denen unsere Kunden klein anfangen und mit uns wachsen können, hat in Verbindung mit der hervorragenden Leistung unseres Vertriebsteams in letzter Zeit zu einem bedeutenden Zuwachs an Neukunden geführt. Wir sind stolz auf die Auszeichnung unserer Lösung durch Gartner, die uns in unserem Bestreben bestärkt, innovative und flexible Lösungen bereitzustellen, die den besonderen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden."

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und im Ausland, MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu nutzen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung im Zusammenhang mit dieser Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über die Alpega Group

Die Alpega Group ist ein weltweit führendes Logistik-SaaS-Softwareunternehmen, das modulare Lösungen für alle komplexen Anforderungen im Bereich Transport und Logistik anbietet. Durch die Verbindung der besten Lösungen und ihres fundierten Marktwissens hat die Alpega Group die einzige skalierbare End-to-End-Software-Suite der Transportbranche geschaffen.

