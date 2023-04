DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Fed/Williams sieht keine klaren Anzeichen für Kreditklemme

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank bislang noch keine eindeutigen Anzeichen für eine Kreditklemme ausgemacht. "Wir haben noch keine eindeutigen Anzeichen für eine Verschärfung der Kreditbedingungen gesehen", sagte Williams. In der Vergangenheit habe es Phasen gegeben, in denen sich Banken zurückgehalten hätten, was sich auf Ausgaben und Beschäftigung ausgewirkt habe. Zurzeit wisse die US-Notenbank nicht, ob das auch dieses Mal der Fall sein wird bzw wie groß die Auswirkungen sein werden, und werde die Situation daher weiter beobachten.

Chinas Inflation lässt weiter nach - Erzeugerpreise sinken

Die Inflation in China ist im März auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gesunken, da die Preise sowohl für Lebensmittel als auch für andere Produkte zurückgingen. Wie das Nationale Statistikamt mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozent, nach einem Anstieg um 1,0 Prozent im Februar. Dies war der niedrigste Wert seit September 2021 und lag unter der Prognose der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen von 0,9 Prozent. Im Monatsvergleich zeigte sich der Verbraucherpreisindex im März unverändert. Der Erzeugerpreisindex rutschte derweil mit einem Minus von 2,5 Prozent tiefer in die Deflation.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im März um 2,6% gg Vormonat

Die Fahrleistung mautpflichtiger Lkw mit mindestens vier Achsen auf deutschen Bundesautobahnen ist im März deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Bundesamts für Logistik und Mobilität und des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 2,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Fahrleistung kalenderbereinigt um 3,8 Prozent zurück. Referenzreihe des Fahrleistungsindex ist die Industrieproduktion.

Ifo: Geschäftsklima für Selbstständige erholt sich etwas

Das Geschäftsklima für Selbstständige hat sich im März nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung verbessert. Der aktuelle Index für dieses Segment, der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex, stieg im März nicht saisonbereinigt auf plus 1,8 Punkte nach minus 1,1 im Februar, wie das Institut mitteilte. Damit liege er das erste Mal seit Februar 2022 über Null. "Die Geschäfte laufen zum Frühlingsanfang besser", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Wie in der Gesamtwirtschaft ist allerdings noch deutlich Luft nach oben."

US-Regierung erwägt Regulierung von KI-Tools wie ChatGPT

In den USA befasst sich die Regierung verstärkt mit möglichen Regeln für Tools, die Künstliche Intelligenz nutzen. Die Biden-Regierung prüft zunächst, ob für Programme wie ChatGPT eine Regulierung erforderlich ist. Die Sorge wächst, dass die Technologie genutzt werden kann, um diskriminierende oder schädliche Informationen zu verbreiten. In einem ersten Schritt hat das Handelsministerium offiziell öffentliche Stellungnahmen zu der Frage angefordert, ob potenziell riskante neue KI-Modelle einen Zertifizierungsprozess durchlaufen müssen.

Washington erhöht im Fall von in Russland inhaftierten US-Journalisten den Druck

Im Fall des in Russland unter Spionageverdacht inhaftierten US-Reporters Evan Gershkovich erhöht Washington den Druck auf Moskau. Das US-Außenministerium erklärte den Journalisten am Montag offiziell als "zu Unrecht festgenommen" und forderte erneut seine sofortige Freilassung. "Journalismus ist kein Verbrechen", betonte ein Ministeriumssprecher.

Angeklagter russischer Kreml-Kritiker Kara-Mursa "bereut nichts"

Der angeklagte russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa bereut nach eigenem Bekunden keine seiner Äußerungen - obwohl ihm wegen Kommentaren gegen die Ukraine-Offensive nun 25 Jahre Haft drohen. "Ich unterschreibe jedes Wort, dass ich gesagt habe und wegen dessen ich heute angeklagt bin", zitierte ein Journalist am Montag Kara-Mursas letzte Worte vor Gericht im Onlinedienst Telegram. "Nicht nur bereue ich nichts - ich bin stolz darauf", führte er demnach fort.

Kim Jong Un will "praktischere und offensivere" Kriegsabschreckung in Nordkorea

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat laut Staatsmedien dazu aufgerufen, die Fähigkeiten des Landes zur Kriegsabschreckung auf "praktischere und offensivere" Art auszubauen. Kim habe am Montag einem Treffen der zentralen Militärkommission beigewohnt, um über den Umgang mit den "eskalierenden Schritten" der USA und Südkorea zur "Entfesselung eines Angriffskrieges" zu sprechen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +0,6% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März +6,2% gg Vj

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern März PROG: +0,4% gg Vm, +6,1% gg Vj

SÜDKOREA

Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 3,50%

