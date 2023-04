TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat im März Bruttobestelllungen über 20 Maschinen erhalten. Ausgeliefert wurden 61 Flugzeuge an 37 Kunden, wie das Unternehmen am Dienstag in Toulouse mitteilte. Damit hat Airbus im Jahresverlauf bislang 127 Maschinen an seine Kunden übergeben./nas/men