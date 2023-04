Berlin (ots) -Mit dem Kunst-Abo zur eigenen Kunstsammlung. tinystories, das niederländische Label für hochwertige Kunstdrucke, Wandbehänge und Kunstkarten, launcht unter der Eigenmarke tinystories+und der dazugehörigen Website www.tinystoriesplus.com (https://tinystories.nl/de/pages/tinystoriesplus) exklusive Kunst im Abonnement. Ab 49,99 EUR pro Quartal steht dem Kunstmarkt eine Neuheit im Bereich des Abo-Modells zur Verfügung. So erhalten Kunstbegeisterte mit tinystories+ die Möglichkeit ihre eigene Sammlung hochwertiger Kunstdrucke aufzubauen.Nach seinem erfolgreichen Start 2021 auf dem europäischen Markt mit dem eigenen Online-Shop www.tinystories.nl (https://tinystories.nl/de/) geht das niederländische Kunst-Label tinystories 2023 den nächsten innovativen Schritt: Es führt unter der Eigenmarke tinystories+ das Abo-Modell in den Kunstmarkt ein. Alle drei Monate erhalten Kunstliebhaber:innen einen hochwertigen Kunstdruck direkt nach Hause geliefert und werden zum Galeristen ihrer eigenen Kunstsammlung. Die Kunstdrucke werden exklusiv für tinystories+ von der Künstlerin Tiny de Vries kuratiert und sind nicht im tinystories Online-Shop erhältlich.Jedes Quartal neue Kunst für die eigene Wandkollektion mit tinystories+Auf der Website www.tinystoriesplus.com (https://tinystories.nl/de/pages/tinystoriesplus) stehen zwei Abo-Modelle zur Auswahl. tinystories+ small bietet zum Preis von 179 EUR pro Jahr (wahlweise 49,99 EUR pro Quartal) vier Kunstdrucke im Format 30 x 40 cm, inklusive eines Rahmens beim ersten Aussand. Bei Abschluss des Abos tinystories+ large werden insgesamt drei Kunstdrucke im Format 30 x 40 und ein Kunstdruck in 50 x 70 cm zu Beginn jedes Quartals geliefert. Hinzu kommen zwei Rahmen mit den Maßen 30 x 40 cm und 50 x 70 cm beim ersten und letzten Versand. Der Preis dieses Abo-Modells liegt bei 249 EUR jährlich oder 69,99 EUR pro Quartal. Das tinystories+ Abo ist, je nach Modell, vierteljährlich oder jährlich kündbar und wird europaweit angeboten. Ein weiteres Modell als Geschenkidee für Kunstfans ist zudem in Planung.Über tinystories und tinystories+:tinystories lädt zu einer Reise in poetische Kunstwelten ein. Von der Niederländerin Tiny de Vries in Utrecht gegründet, bietet tinystories seit 2021 in seinem Online-Shop hochwertige und nachhaltige Kunstdrucke, Wandbehänge und Postkarten in teilweise limitierten Editionen an. Seit April 2023 stehen unter der Eigenmarke tinystories+ zwei Abo-Modelle für exklusive und kuratierte Kunstdrucke zur Auswahl, die zum Ausbau der eigenen Kunstsammlung einladen.Pressekontakt:Weitere Informationen zu tinystories+, dem Kunst-Label tinystories und der Künstlerin Tiny de Vries erhalten Sie unter www.tinystories.nl und www.tinystoriesplus.com. Für Interviewanfragen sowie Interesse an hochauflösendem Bildmaterial sind wir unter der +49 176 64928379 oder laetitia@tinystories.nl erreichbar.Original-Content von: tinystories, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157545/5483026