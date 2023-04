Hamburg (ots) -Einen Blick hinter die Kulissen der NDR Talk Show werfen und live die Sendung erleben, in einem Tonstudio gemeinsam mit Nordtour-Moderatorin Nadja Babalola den Lieblingssong aufnehmen oder auf dem Roten Sofa von DAS! Platz nehmen - das sind nur einige der diesjährigen Angebote von "Wünsch Dir Deinen NDR". Wer bei der Publikumsaktion mitmachen möchte, kann sich ab sofort online über www.ndr.de/wuenschdir bewerben.Wunsch-Inspiration gesucht? Die Macher der Pfefferkörner kommen gerne exklusiv zum Gespräch in eine Schule, das Team von NDR 2 bestehend u.a. aus Jens Mahrhold und Jens Hardeland steht für Malerarbeiten bereit und die Redaktion "Auf'm Land" freut sich darauf zu Kegeln - mit und ohne Traktoren.Zu den NDR Moderatorinnen und Moderatoren, die dieses Jahr dabei sind, gehören u.a. Vera Cordes, Michael Thürnau, Heike Götz, Heinz Galling, Hubertus Meyer-Burckhardt, Yared Dibaba, Julia Westlake und Phillip Schmid sowie Dennis und Jesko von extra 3.Geplant sind die Besuche, Einblicke hinter die Kulissen von Sendungen und Aktionen, von Ende Mai bis zum 11. Juni. Der Einsendeschluss für die Teilnahme ist Donnerstag, 28. April.Alle Informationen zu "Wünsch Dir Deinen NDR" gibt es im Internet unter www.ndr.de/wuenschdir. Der NDR begleitet die Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" in den Landesprogrammen im NDR Fernsehen, seinen Radioprogrammen und Online.Start der Aktion: Dienstag, 11. April; Einsendeschluss: Freitag, 28. AprilPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationAmelie Schwenke-RolfsMail: a.schwenke-rolfs@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5483025