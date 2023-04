DJ Sanofi bekommt Astrazeneca-Anteil an RSV-Lizenz in USA

Von Cecilia Butini

BARCELONA (Dow Jones)--Sanofi bekommt die volle kommerzielle Kontrolle über eine Antikörperbehandlung gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) in den USA. Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) löst dazu die bisherige Beteiligungsvereinbarung mit Astrazeneca und geht eine direkte Lizenzvereinbarung mit dem französischen Pharmakonzern über den US-Vertrieb des Medikaments Nirsevimab ein, wie die Beteiligten jetzt mitteilten. Zum Marktstart in diesem Jahr sowie 2024 werden Lizenzzahlungen von 25 Prozent des Nettoumsatzes an Sobi fällig. Diese werden bis 2028 auf 30 bis 35 Prozent steigen.

Außerhalb der USA bleibt es bei der gemeinsamen Vermarktung von Sanofi und Astrazeneca.

Das RSV ist einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2023 03:01 ET (07:01 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.