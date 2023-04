FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit kräftigen Kursverlusten in den Handel nach den Osterfeiertagen gestartet. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten habe die festverzinslichen Papiere belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Am Morgen wurde der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future bei 136,32 Punkten gehandelt. Das sind 0,70 Prozent weniger als am vergangenen Donnerstag. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,25 Prozent. Auch in weiteren Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen deutlich nach oben.

Nach einer guten Vorgabe der Börsen in Asien stehen die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt ebenfalls auf Kursgewinne. Die stärkere Risikofreude der Anleger bremste die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Papieren wie deutsche Bundesanleihen.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Markt eher nicht mit weiteren stärkeren Impulsen gerechnet. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA am Mittwoch. Am Dienstag stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für etwas Beachtung dürfte noch der Sentix-Konjunkturindikator für die Eurozone sorgen, der am Vormittag zur Veröffentlichung ansteht./jkr/men