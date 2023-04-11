Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 11.04.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 688 internationalen Medien
Cybeats ist ein "First Mover" mit großer Kundenpipeline und…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P876 ISIN: IE00BLRPQH31 Ticker-Symbol: RIZF 
Tradegate
11.04.23
10:30 Uhr
3,952 Euro
+0,028
+0,71 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,9513,95910:56
3,9483,95910:55
PR Newswire
11.04.2023 | 10:18
91 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, April 11

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.575300 USD IE00BJXRZJ4006 April 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF

(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.016500 USD IE00BJXRZ273
06 April 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.267000 USD IE00BLRPQH31
06 April 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF

(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

S

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.889900 USD IE00BLRPQJ54

06 April 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.480000 USD		 IE00BLRPRR04

06 April 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.185400 USD IE00BLRPRQ96

06 April 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF

(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.091300 USD IE000HJV1VH3

06 April 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF

(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

Final Net Asset Value

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
3.776800 USD		 IE000QRNAC66

06 April 2023
© 2023 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.