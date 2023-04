Mainz (ots) -Auf dem ZDFzeit-Sendeplatz, dienstags 20.15 Uhr, zeigt das ZDF ein neues True-Crime-Format. In "Mörderische Wahrheit" beleuchtet Sven Voss die Aufklärung von wahren Verbrechen. Unterstützt wird er von der forensischen Psychiaterin Nahlah Saimeh und der ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke. Auftakt ist am Dienstag, 18. April 2023, mit der Folge "Wenn Liebe tödlich endet". Am Dienstag, 25. April 2023, geht es um Cold Cases: "Wenn Täter unerkannt bleiben". In der ZDFmediathek sind beide Filme von Klaus Kastenholz und Bernd Reufels bereits ab Dienstag, 18. April 2023, 10.00 Uhr verfügbar.Warum wird ein Mensch zum Mörder? Wie kann aus großer Liebe tödlicher Hass werden? In der ersten Folge geht Sven Voss mit Ermittlern und Profilern auf Spurensuche bei Beziehungstaten.In Deutschland stirbt alle drei Tage eine Frau durch die Hand ihres Mannes, Freundes oder Ex-Partners. Die größte Gefahr für eine Frau ist also nicht der Unbekannte, der ihr nachts im Park auflauert - es ist der Mann an ihrer Seite. Sven Voss zeigt an drei exemplarischen Fällen, wie eine Beziehung eskalieren kann. Von Stalking mit tödlichem Ausgang bis zu Morden aus Habgier. Oft sind es Taten im Affekt: aus Eifersucht, Wut oder Rache. Aber manchmal reift der Vorsatz zur Tat über einen langen Zeitraum und das sogar in aller Öffentlichkeit.Cold CasesEin Mord ohne Hinweis auf den Täter. Ermittler ohne eine heiße Spur. In Deutschland sind circa 3.000 Kapitalverbrechen nicht aufgeklärt. Sven Voss geht mit Ermittlern solchen Cold Cases nach.Jeder unaufgeklärte Fall bedeutet: Der Mörder lebt vermutlich noch mitten unter uns. Doch Mord verjährt nicht - und so können die Täter auch nach Jahrzehnten dank Fortschritten in der Kriminaltechnik noch überführt werden. Wie schaffen es Menschen, die schwere Verbrechen begangen haben, ein normales Leben zu führen? Was sind die seelischen Folgen für Angehörige von Opfern? Sie müssen nicht nur den Verlust eines geliebten Menschen verkraften, sondern auch mit der quälenden Ungewissheit leben. Und für die Ermittler bedeutet ein Cold Case, dass ein Mörder ungestraft davon zu kommen scheint.Diese Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit) (nach Login) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/morderische-wahrheit)- die Filme als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/moerderische-wahrheit-12-wenn-liebe-toedlich-endet) (nach Login)Hier finden Sie ZDFzeit-Dokus (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit) in der MediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5483110