München (ots) -Mit dem Ferienende in den sieben Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen ist auch am kommenden Wochenende mit starkem Reiseverkehr zu rechnen. Die größten Behinderungen erwartet der ADAC am Freitag- und Sonntagnachmittag. Reisende sollten sich beim ADAC über die Baustellensituation auf den Autobahnen informieren. Es gibt bereits mehr als 1000 solcher Nadelöhre.Zu den besonders belasteten Strecken zählen:A1 Bremen - Hamburg und Dortmund - KölnA1 / A 3/ A 4 Kölner RingA3 Passau - Nürnberg - WürzburgA5 Basel - KarlsruheA6 Heilbronn - NürnbergA7 Flensburg - Hannover und Füssen/Reutte - Ulm - WürzburgA8 Salzburg - München - StuttgartA9 München - NürnbergA10 Berliner RingA24 Hamburg - BerlinA61 Ludwigshafen - Koblenz - MönchengladbachA81 Singen - StuttgartA93 Kufstein - InntaldreieckA95/B2 München - Garmisch-PartenkirchenA99 Umfahrung MünchenDie klassischen Auslandsstrecken sind am Wochenende nur in Richtung Norden voll, viele und lange Staus sind aber unwahrscheinlich. Davon betroffen sind die West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und die Gotthard-Route in der Schweiz. An den Hauptgrenzübergängen kann es ebenfalls zu Verzögerungen kommen, mehr als 30 Minuten dürften dort aber weder bei der Ein- noch Ausreise anfallen.Weitere Informationen zum Verkehr und zu den Autobahnbaustellen gibt es unter adac.de.