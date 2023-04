Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,der 127. Deutsche Ärztetag, der vom 16. bis 19. Mai 2023 in Essen stattfindet, fällt in herausfordernde Zeiten. Waren die vergangenen drei Jahre durch die Corona-Pandemie bestimmt, widmen sich Regierung und Parlament in diesem Jahr u.a. mit den angekündigten Versorgungsgesetzen I und II, der Neuausrichtung der Krankenhausplanung und -vergütung sowie der Notfallversorgung wichtigen strukturellen Reformen im deutschen Gesundheitswesen. Diese und weitere Themen werden sowohl die Eröffnungsveranstaltung des 127. Deutschen Ärztetages, an der auch Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach teilnehmen wird, als auch die Plenarsitzungen des Ärzteparlaments prägen.Auf dem 127. Deutschen Ärztetag 2023 finden Wahlen statt. Gewählt werden eine Präsidentin/ein Präsident, zwei Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten und zwei weitere Ärztinnen/Ärzte.Über die Themen des Ärztetages sowie über weitere aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen wollen wir mit Ihnen diskutieren und laden Sie herzlich ein zurPressekonferenzam: Dienstag, 18. April 2023um: 12:00 UhrOrt: Hotel AlbrechtshofBankettsaal Jochen KlepperAlbrechtstr. 8, 10117 BerlinAls Gesprächspartner wird Ihnen Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, zur Verfügung stehen.Die Pressekonferenz wird auch als Online-Stream auf der Seite der BÄK (www.baek.de) zur Verfügung stehen. Ihre Fragen können Sie vorab (und während der PK) per E-Mail an online-pk@baek.de richten.Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5483116