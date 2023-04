Hamburg (ots) -Mit lustigen Tweets im Internet wurde Sebastian Hotz unter dem Pseudonym El Hotzo bekannt. Heute ist er Autor und Podcast-Host und startet in der aktuellen Ausgabe von ZEIT CAMPUS als Kolumnist. Künftig wird er in jeder Ausgabe von ZEIT CAMPUS über Internetphänomene schreiben.In seiner ersten Kolumne kritisiert El Hotzo die Social-Media-Accounts von Unternehmen als "kommerzielle Aneignung von Netzkultur": Die "fast freundschaftliche Interaktion zwischen Unternehmen und Kund:innen" katapultiere ihn "direkt in eine 'Blade-Runner'-Dystopie, in der sich Mensch und Maschine kaum noch voneinander unterscheiden". Er wünscht sich mehr Bewusstsein für den Hintergrund dieser Art von Kommunikation: "In einem Internet, das längst von Konzernen beherrscht wird, sehe ich es als unsere Pflicht an, daran zu erinnern, dass kein Unternehmen jemals irgendwie sympathisch sein kann. Uns muss im Umgang mit Unternehmensaccounts bewusst sein, dass die flippigen Sprüche, die pfiffigen Memes und markigen Antworten nichts sind als ein Business-Case und dass es in unserer Macht steht, diesen Business-Case zu ruinieren."Auch in der aktuellen Ausgabe von ZEIT Campus: Model Polly Roche erklärt, warum wir der Regenhaube eine Chance geben sollten. Comedian Aurel Mertz erzählt, wie er als Student Karamellwodka promotet hat. Und Bestseller-Autorin Brianna Wiest spricht über den Einfluss von BookTok und den Erfolg eines der am meisten verkauften Sachbücher des Jahres 2022 in Deutschland: "101 Essays, die das Leben leichter machen".Das Magazin (Heft 3/2023 mit dem Titel "Wie wir heute lieben") erscheint heute im Handel und ist auch hier (https://shop.zeit.de/die-zeit-und-magazine/studium-und-orientierung/) erhältlich.Pressekontakt:Annekatrin StollUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenZEIT VerlagsgruppeTel.: 040 / 32 80 - 3465E-Mail: annekatrin.stoll@zeit.dewww.linkedin.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5483114